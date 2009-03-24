MHP: Gökçek’in MOSSAD'la ilişkisi ne?

MHP'li Vural, Melih Gökçek'in 2006'da düzenlediği Glocal Forum’un başındaki kişinin David Kimche’nin MOSSAD’ın ikinci adamı olduğunu iddia etti.



Melih Gökçek'in 2006 yılı haziran ayı sonunda “Glocal Forum” adlı forum düzenlediğini belirten MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, bu forumun başında İsrail Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Büyükelçi David Kimche'nin bulunduğunu ileri sürdü. Bu kişinin, MOSSAD'ın ikinci adamı olduğunu iddia eden Vural, ' Gökçek'in, bu kişilerle alakası ne?' diye sordu.



Vural, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Ankara'nın rantının nereye gittiği hakkındaki iddialara, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in cevap veremediğini, ancak yargı sürecinde cevap vermek durumunda kalacağını söyledi.



Gökçek'in siyasi polemik yaptığını öne süren Vural, “Ülkücüler, milliyetçiler üzerinden oyun oynuyor. Ülkücüler kimsenin adamı değildir. Gökçek, ülkücülüğü bilmiyor. Davası da hiç olmamış birisidir. Onun için, koltuk sevdası var. Koltuğu uğruna her türlü fitne ve fesadı oluşturmaktan kaçınmayan yaklaşım tarzı sergiliyor. Bizler mücadele ederken, Gökçek, karyolasının altında saklanıyordu” diye konuştu.



Basın toplantısına dosyalar ve üzerinde, “ANAP, Refah, Fazilet, DP ve AKP” yazan bir topaç da getiren Vural, şöyle devam etti:



“Bu adamın davasının ne olduğunu dosyalar ortaya koymaktadır. Gerçekten davası olmayan bu adamın siyasi partiler yelpazesinde yer aldığı görülüyor. Oradan oraya, buradan buraya... Bunlara cevap veremeyen Gökçek, MHP üzerinde senaryo üretiyor. Aslında bu, kendi partisi hakkındaki düşünceleridir. Bu bakımdan adeta suç üzerindeyken yakalanmıştır. Fitne ve fesattan kendini alıkoyamıyor. Partiler arasına, insanlar arasına fitne sokuyor, bundan medet umuyor. Gökçek, gıybet siyaseti yapıyor. Gıybeti siyaset zannediyor. Fitne ve fesat üretmek esas görevi olmuş. Böyle bir siyasi anlayışın muhafazakarlıkla, siyaset adamlığı ile hiç alakası yok.”



Gökçek'in tehdit ve şantajla herkesi yıldıracağını zannettiğini savunan Vural, “Sen kendini ne zannediyorsun? Ali kıran baş kesen misin? Yaptığın bu Ceyar'lığın hesabını vermeyeceğini mi zannediyorsun?” dedi.



‘MOSSAD ajanı ile ne işi var?’



Melih Gökçek'in 2006 yılı Haziran ayı sonunda “Glocal Forum” adlı forum düzenlediğini belirten Vural, bu forumun başında İsrail Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Büyükelçi David Kimche'nin bulunduğunu ileri sürdü.



Bu kişinin, MOSSAD'ın ikinci adamı olduğunu iddia eden Vural, şöyle devam etti:



“Bir MOSSAD ajanının, organizasyondaki sivil toplum örgütünün, Gökçek'le ne işi olabilir? Bu organizasyonun amacı, şehir yönetimlerinin global yönetimle ilişkilerini oluşturmak, milli devletleri ortadan kaldırmak. Gökçek'in, bu kişilerle alakası ne? Bunlar, Gökçek'e bir barış ödülü vermişler. Bu forumun aynı zamanda gençlik parlamentosu vardır. Bu parlamentonun iki Türk üyesinden biri Osman Gökçek'tir.”



Melih Gökçek'in İsrailli bir generalle çekilmiş fotoğrafını da gösteren Vural, Gökçek'in bu generalle ne görüştüğünü sordu.



Vural ayrıca, Gökçek'in, 2-3 milyar dolar serveti olan belediye başkanının kim olduğunu biliyorsa bunu Ankaralılarla paylaşmasını istediğini söyledi.



Oktay Vural, İçişleri Bakanlığından Gökçek hakkındaki iddialarla ilgili soruşturmanın önünü açmasını beklediklerini belirterek, “Ankaralılar da Gökçek'e, 'last minute' diyecek” diye konuştu.



Melih Gökçek'in, 2 Mart 2009'da Umre'ye gittiğini ifade ettiğini belirten Vural, “Daha önce sormuştum. Hangi uçakla ve kiminle gitti diye. Yarın uçağın kuyruk numarası ve destinasyonunu vereceğim ve kendisine soracağım, 'acaba bu uçakta mıydınız?' Kendisi bugünden açıklama yaparsa, kamuoyunu daha sağlıklı bilgilendirir” diye konuştu.

