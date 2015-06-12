MHP Genel Sekreter Yardımcısı: Davutoğlu, 'Serok Ahmet' değil 'Konyalı Ahmet' olarak MHP'ye gelebilir

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya milletvekili Mustafa Kalaycı, parti binasında düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirdi. Türk milletinin dayatma, karartma ve aldatma mekanizmalarına rağmen hür iradesini sandıkta gösterdiğini belirten Kalaycı, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 'Serok Ahmet' olarak değil, 'Konyalı Ahmet' olarak MHP'ye gelmesi gerektiğini söyledi.

MHP'nin koalisyon çalışmaları için taleplerinin net olduğunu belirten Kalaycı, şu ifadeleri kullandı.

"AKP için sonun başlangıcı görünmüştür. Türkiye’de yeni bir siyaset tablosu belirmiştir. Tüm siyasi partiler, milli iradenin verdiği mesaja kafa yormalıdır. Türkiye kriz ve kaos ortamına sokulmamalıdır. MHP’nin tavrı nettir, görüşleri ve durduğu yer bellidir. AKP ’çözüm sürecinden ödün vermeyiz’ dediğine göre, bu konuda ortak olabilecekleri partiler HDP’dir CHP’dir. Bu tartışma götürmez bir gerçektir. AKP’nin eğer samimi olarak MHP ile koalisyon kurma düşüncesi varsa, ülkemiz ve milletimiz için ’olmazsa olmaz’ gördüğümüz şartlar bellidir. Çözüm sürecinin iptali, 17- 25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk dosyalarının Yüce Divan’a gönderilmesi ve Cumhurbaşkanının anayasal sınırlar içerisinde kalmasıdır.

"Gerçekler ortadadır. Hemşehrimiz Başbakan Ahmet Davutoğlu bunu iyi okumalıdır. ’Serok Ahmet’ olarak değil, ’Konyalı Ahmet’ olarak MHP’ye gelebilir. MHP’nin görüşü nettir kapısı da açıktır. O nedenle bahane aramasın. Kendi kendine gerekçeler üretmesin. Ya olduğu gibi görünsün, ya da göründüğü gibi olsun” dedi.