MHP Genel Merkezi yakınında silah sesleri!

MHP Genel Merkezi'nin karşısında bulunan pazar yerinde bir grup arasında çıkan olaylarda silah sesleri yükseldi.

Habertürk’te yer alan habere göre, MHP Genel Merkezi yakınında silah seslerinin yükselmesi üzerine polis alarma geçti.

Alınan bilgiye göre, MHP Genel Merkezi'nin karşısında bulunan pazar yerinde bir grup arasında çıkan olaylarda silah sesleri yükseldi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çankaya Cevizlidere Mahallesinde bulunan MHP Genel Merkezi karşısındaki alanda meydana geldi. Edinile bilgiye göre, Soner Ö. ve Ergin Ç. bir bankadan çektikleri toplam 613 bin lirayı 06 KRB 14 ve 34 PF 9195 plakalı iki ayrı otomobile alarak yola çıktı.

İki otomobil de MHP Genel Merkezi karşındaki alana geldiklerinde durdu. Arkadaki 34 PF 9295 plakalı otomobilde bulunan Soner Ö. öndeki Ergin Ç.'nin kullandığı 06 KRB 14 plakalı otomobilden bir şey almak için indiği sırada, indiği araçta bıraktığı 250 bin lira kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar tarafından gasp edildi. Durumu fark eden Soner Ö. ve Ergin Ç. hırsızların arkasında silahla ateş etmelerine rağmen 250 liranın çalınmasına engel olamadı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölge gelen polis ekipleri, olayın yaşandığı alana emniyet şeridi çekerek, olayın mağdurlarından bilgi aldı. Alınan eşkal bilgilerinin ardından polis ekipleri, 250 lirayı gasp eden şahısların yakalanması için çalışma başlattı.