MHP Genel Merkezi: Olağanüstü kurultayda noter, delegeler için Whatsapp'tan işlem yaptı

MHP Genel Merkezi, tüzük değişikliğine yönelik verilen tüm önergelerin kabul edildiği olağanüstü kurultayda, 'noterin, delegelerin kendisini ve kimlik kartlarını bizzat görmeden WhatsApp ile mail üzerinden gönderilen kimlik fotokopileriyle işlem yaptığını' öne sürdü.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; internete düşen görüntülerde, Noter Vekili Mustafa İset’in, “Birisi geldi sistemimizi bozdu gitti. Ben isteseydim tutanak tutar çeker giderdim ama partide sevdiğim insanlar var” ifadesi yer alırken, yakasında, 'Meral Akşener Görevlisi' yazan bir kişinin de İset’e, “Türkiye’nin geleceği şu anda senin parmaklarının ucunda. Türkiye’nin geleceği bak...” dediği duyuluyor.



MHP Genel Merkezi’nin avukatı Yücel Bulut, görüntülere ilişkin Twitter hesabından, “Kongrede görevli Ankara 13. Noteri’nin basına düşen görüntüleri tam bir rezalet örneğidir ve de Noter’in yargılanmasına sebebiyet verecektir” iddiasında bulundu.

"Makine bozulmuş"

Muhalefet kanadı ise, “görüntülerin salondaki üç, beş delegenin eksik kimlik bilgilerinin tamamlanmasını içeren görüntülerden ibaret olduğu”nu söyledi. Muhalifler görüntülere ilişkin olarak, “Rakam çok daha fazlaydı zaten. Noter’in himayesinde arkadaşlar arıyor ‘salonda mısınız’ diye. Onlar da ‘salondayız’ demiş, çünkü fotokopi makinesi bozulmuş” ifadesini kullandı.

Meral Akşener’in avukatı Feridun Bahşi, görüntülere ilişkin şunları söyledi:

“Önemli olan hazirun listesi ve orada 752 imza var. Noter 656 imza olduğunu açıkladı. Liste de yayınlandı. Noterdeki listede, ‘Ben yoktum diye çıkıp gelecek olan varsa gelsin. İsimler açık. Noter çağırmak zorunda değildik. Hazirun listesi yeterliydi. 830 civarında delege olduğu söyleniyor.”