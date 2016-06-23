MHP Genel Merkezi olağanüstü kurultay için suç duyurusunda bulundu

MHP Genel Merkezi, Çağrı Heyeti tarafından düzenlenen olağanüstü kongreye katılanların kimlik tespitleri ve hazırun listesinin hazırlanması konusunda görevli Ankara 13. Noterliği'nin görüntülerine ilişkin Akyurt Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Tüzük değişikliğine yönelik verilen tüm önergelerin kabul edildiği olağanüstü kurultayda, 'noterin,delegelerin kendisini ve kimlik kartlarını bizzat görmeden WhatsApp ile mail üzerinden gönderilen kimlik fotokopileriyle işlem yaptığına dair görüntüler yayınlanmıştı.

MHP Genel Merkez avukatı Yücel Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, "19 Haziran 2016 tarihinden düzenlenen sözde MHP Olağanüstü Genel Kurulu’na ilişkin olarak; toplantıya katılanların kimlik tespitleri ve hazırun listesinin hazırlanması konusunda görevli bulunan Ankara 13. Noterliğinin basın yayın organlarında da oldukça geniş yer bulan ve suç teşkil eden görüntüleri üzerine, suçun işlendiği yer olan Akyurt ilçesi Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verdi.

Bulut, MHP Genel Merkezi tarafından basın yayın organlarında yer bulan "sahtecilik" fiillerine ilişkin olarak devam edecek cezai soruşturma sürecinin de titizlikle takip edileceğini kaydetti.