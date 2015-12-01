Bahçeli: Genel başkanlığa aday olan birisi Gülen hareketinin MHP'de görevlendirme girişimidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'de genel başkanlığı adaylığını açıklayan ve olağanüstü kongre çağrısı yapanlarla ilgili olarak, "Bir tanesinin (Sinan Oğan) zaten aday olma hakkı yoktur. Davası Yargıtay’dadır. İçinde birisi vardır ki Fethullah Gülen hareketinin MHP’de görevlendirme girişimidir" yorumu yaptı. Bahçeli'nin bu iddiasıyla Koray Aydın'ı kastettiği ileri sürüldü. MHP'de adaylık için yeşil ışık yakan bir diğer isim de Meral Akşener'di.

MHP grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Olağanüstü kongre talepleri 1 Kasım seçiminden itibaren bazı şahıslar tarafından dile getirilmiştir. Bunların demokratik hakkıdır. Şu an 3 aday vardır. Bu arkadaşların demokratik hakkıdır. Bir tanesinin zaten aday olma hakkı yoktur. Davası Yargıtay’dadır. Bazılarıysa gündeme gelmiştir. MHP’yi CHP’leştirme gibi kötü bir alışkanlığı vardır. İçinde birisi vardır ki Fethullah Gülen hareketinin MHP’de görevlendirme girişimidir. Bu ne ona, ne de kimseye fayda getirmez. Herkes aklını başına alsın."