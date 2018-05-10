MHP: Genel başkanımızın sırtında bıçaklanmadık yer kalmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birçok kez ihanete uğradığını öne süren MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, "Genel Başkanımızın artık sırtında bıçaklanmadık yer kalmadı. 'Evladım' dediği, birtakım yerlere getirdiği insanlar maalesef genel başkanımızı hep birlikte üzdüler" dedi.

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde partililerle bir araya gelen Aycan, MHP’den ayrılıp İyi Parti’ye geçen milletvekillerini ‘ihanet şebekesi’ olarak nitelendirdi. İsim vermeden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik eleştirilerde de bulunan Aycan, şunları söyledi:

"Bunlar zaten baştan art niyetli ve bozuk kafalar olduğunu gösterdiler. Tabi bunların hepsi bir oyundu, partimizi parçalamak ve genel başkanlığı ele geçirmek üzere görevlendirilmiş kişilerdi. Dikkatinizi çekmek istiyorum, hanımefendi o günlerde bile 15 Temmuz’dan bahsediyordu, yani 15 Temmuz’un tarihini biliyordu ve Başbakan olacağını söylüyordu. Demek ki birileri bunu yönlendirmiş, birileri buna bu güvenceyi vermişti. Bu görevli şahsiyet, uzaktan kumandalı şahsiyet partimizin içerisinde yaptığı tahribat sonrasında emelini gerçekleştirdi ve ayrı bir parti kurarak bugün seçimlere kendileri de katılıyor. Ona çok üzülmüyorum, bizim içimizde görülen, bizimle yol yürümüş, sırt sırta vermiş, kardeşimiz dediğimiz insanların bugün partimizin karşısında olmalarından dolayı da utanıyorum. Bazılarının bu noktaya gelmesinde benim de rolüm olduğu için hepinizden özür diliyorum."

"Defalarca bu ihaneti gördük"

Bazı kişilerin menfaatleri ters düşünce partiye ihanet ettiğini savunan MHP Genel Başkan Yardımcısı, şöyle devam etti:

"İnşallah bundan sonra beyinleri uzaktan kumandalı kişileri aramıza sokmayalım. Defalarca bu ihaneti gördük. Sayın Genel Başkanımızın artık sırtında bıçaklanmadık yer kalmadı. 'Evladım' dediği, birtakım yerlere getirdiği insanlar maalesef genel başkanımızı hep birlikte üzdüler. Ülkücü camianın birer erleri olan bu kişiler, ülkü ocaklarında belirli kademelerde görev almış bu kişiler maalesef hem genel başkanımıza hem de size ihanet ettiler. Geçmişi bir yere bırakalım, yarın aramıza geldiklerinde onlara da öyle davranın çünkü bunu hak ediyorlar."