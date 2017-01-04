MHP Genel Başkan Yardımcısı'nın istifası ülkücü camiaya mesaj mı?

Partili cumhurbaşkanlığı sistemi için Meclis'e AKP ile birlikte anayasa teklifi getiren MHP'deki istifanın kulislerde yankısı geniş oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya’nın istifası, AKP kanadında Ülkü Ocakları'nın eski başkanı olması nedeniyle ‘stratejik’ olarak nitelendirildi.

İktidar kanadında Kaya’nın 'başkanlık' oylamasında ret oyu vereceğini açıkça ortaya koymasının teklifin Meclis’ten geçmesi durumunda gideceği halk oylamasında ülkücü camiaya sandık mesajı olarak yorumlandı.

CHP'de, MHP ve AKP’de epeyce fire vereceği görüşü ağırlıkta. MHP kulislerinde AKP’de fire yaşanacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya’nın Başkanlık oylamasında ret oyu vereceğini Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye söylediği belirtiliyor.

Böylelikle Kaya ile 7 milletvekilinin ret oyu vereceği belli oldu.

Kulisler, Başkanlık Divanı’ndan Kaya’nın istifasını konuşurken muhaliflerle ortak hareket eden Seyfettin Yılmaz’ın Genel Merkez’e yakın durduğu konuşuluyor.

Olağanüstü kurultay sürecinde Bahçeli’ye karşı Meral Akşener’in yanında yer alan Seyfettin Yılmaz’ın bir süre önce MHP Genel Merkezİ'ne giderek buzları erittiği öne sürülüyor.

Yılmaz’ın aylar sonra ilk kez Genel Kurul’un bugünkü oturumuna katılması da anlamlı bulundu.