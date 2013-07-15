MHP'li Semih Yalçın: Çelik, Devlet Bahçeli’nin muhatabı değildir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AKP Genel Başkanı Hüseyin Çelik'in, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin muhatabı olmadığını belirterek, MHP ve Bahçeli'ye saldırmayı yiğitlik zannedenlerin sonunun hüsran olduğunu ifade etti.

Yalçın, Çelik'in MHP ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli'nin, bugün düzenlediği basın toplantısında AKP'nin yeni anayasa sürecine ilişkin beklentilerine karşılık vermemesinin, "Çelik’in aklını başından aldığını" ileri süren Yalçın, üslubunun da içinde bulunulan mübarek günlerin anlam ve ruhundan uzak olduğunu belirtti.

Çelik'in açıklamalarıyla, "sözde çözüm sürecinin kimlerin kimyasını bozduğunun, kimleri çılgına çevirdiğinin ortaya çıktığını" ifade eden Yalçın, "Hüseyin Çelik’in hezeyanları, suçüstü yakalanmanın tezahürüdür. 'Milletin hizmetkarıyız' diyerek halkın oylarını alan ancak PKK’nın hademesi olduğu gün yüzüne çıkan AKP’nin rezillikleri ortaya dökülmüştür" iddiasında bulundu.

AKP'nin İslam dünyasının sorunlarıyla ilgilenmediğini de ileri süren Yalçın, bunun sebebinin ise MHP’yi ırkçılıkla suçlayan Çelik’in ve AKP kurucularının şuur altında yatan ırkçılık olduğunu iddia etti.

Yalçın, şunları kaydetti:

"Çelik, etnisite diye haddini bilmeden aşağılamaya kalkıştığı Türk milletinin gözünde delikli kuruş bile etmemektedir. Hatta siyaset pazarında bedava verseler alınmayacak kıratta bir adamdır. MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’yi zavallılıkla ve beş kuruşluk itibarı olmakla itham eden Çelik’in kaç paralık adam olduğu vaktiyle Bakanlık yaptığı camia tarafından pekiyi bilinmektedir. Çelik, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin muhatabı değildir."

Çelik'in, açıklamalarındaki cüreti Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığını ileri süren Yalçın, "Bilinmelidir ki MHP’ye ve onun liderine rezilce bir üslupla saldırmayı yiğitlik zannedenlerin, küfürle üstünlük sağlamaya çalışanların sonu hüsrandır. Türk milleti, varlığını temsil eden MHP’ye yönelik bütün bu galiz küfürlerin, alçakça saldırıların hesabını sormaktan çekinmeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.