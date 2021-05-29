MHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan Sadettin Tantan'a: Tantan, tantana yapmış, genel başkanımızın milleti tehdit ettiğini ispat etmezse haysiyetsizdir!

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik "Siz insanlardan oy aldınız. Milleti tehdit edemezsiniz, size öyle bir yetki verilmedi" sözlerine tepki gösterdi. Yönter, "Tantan, tantana yapmış! Genel Başkanımızın milleti tehdit ettiğini ispat etmezse haysiyetsizdir!" ifadelerini kullandı.

Daha önce, Habertürk Televizyonu spikerlerinden gazeteci Ebru Baki'yi hedef gösteren MHP'li İzzet Ulvi Yönter, eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'a suçlamalarda bulundu.

MHP'li Yönter, Sadettin Tantan'ın yaptığı açıklamalara, kişisel Twitter hesabından, "Tantan, tantana yapmış! Genel Başkanımızın milleti tehdit ettiğini ispat etmezse haysiyetsizdir! Tantan kim oluyor da Genel Başkanımız’dan hesap sormaya kalkıyor? Milliyetçiliği ağzına alan adama bakın hele, ne fikri var ne de kirli ifadelerini teyit edecek itibarlı bir mazisi..." diye yanıt verdi.

Sadettin Tantan ne dedi?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaları Yeniçağ TV'de değerlendiren Sadettin Tantan, "Türkiye bir hukuk devletiyse, hukuk devletinin temel altyapısına dönmek mecburiyeti var. Bunu niçin sağlamıyorsun, niçin bu milletten esirgiyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı, dini kullana kullana geldiğiniz noktada, hala dinin, inanç değerlerinin içini ne kadar çökettiğinizin farkına varın. Ve bu milletin, özellikle cumhuriyetle biraber özgürleşmiş olan inanç kimliğinin bugün gelinen noktada, tutsak edildiğini görün. Ve hangi dinden ve mezhepten olursa olsun, 'İlla benim kabul ettiğim anlayışa geleceksin' diye tehdit etmekten vazgeçin."

"Bu sözüm Sayın Bahçeli'ye de tabii. Yani siz insanlardan oy aldınız, insanları, milleti tehdit edemezsiniz. Size öyle bir yetki verilmedi.

Çıkın, geçmişten bugüne kadar ki, söylemler ve davranışlarınıza geri dönün. Neden geçmişte farklı konuşuyordunuz, şimdi niçin faklı konuşan bir yapı içerisinde olduğunuzu millete anlatmanız gerekiyor. Milliyetçi kimliği kullanarak, milliyetçi kimliğin içini boşaltamazsınız, böyle bir yetkiniz yok. Milliyetçi kimlik sadece bir partiye ait bir kimlik değil."