"MHP Genel Başkan Yardımcısı başkanlık rejimine ‘Hayır’ diyerek istifa etti”

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın partili cumhurbaşkanlığını öngören anayasa değişiklik teklifine ‘hayır’ diyeceğini açıklayarak, partideki görevinden istifa ettiği iddia edildi.

MHP'de muhalif kanadı destekleyen bir yayın çizgisi bulunan ülkücü görüşteki Yeniçağ gazetesinde yer alan haber şöyle:

"Devlet Bahçeli'nin Meclis'te ve referandumda evet oyu vereceğini açıklaması MHP'de deprem etkisi yarattı. Bahçeli'ye yakınlığıyla bilinen MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, genel başkan yardımcılığından istifa ederek, Başkanlık sistemine hayır oyu vereceği iddia edildi. Kaya'nın bu kararı sonrasında MHP'de başkanlığa hayır diyen vekil sayısı 7'ye yükseldi."

Atila Kaya, Yeniçağ'ın haberinden 1 gün sonra istifasını açıkladı.