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BBC Türkçe

MHP Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya istifa etti

Atilla Kaya, partinin lideri Devlet Bahçeli'nin anayasa değişikliği teklifi paketine 'Evet' diyeceğini açıklamasının ardından istifasını açıkladı. Kaya, Meclis'te 'Hayır' oyu kullanacağını açıkladı.

04 Ocak 2017 18:15

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Aynı zamanda MHP İstanbul Milletvekili olan Atilla Kaya'nın basınla paylaştığı yazılı açıklamaya göre, partisinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin anayasa değişikliği teklifine destek vermesi, istifa kararında etkili oldu.

Atilla Kaya'nın açıklamasında "Ülkemizin gündemine neden ve nasıl girdiği ile amacının ne olduğu halen belirsizliğini korumakta ve tartışılmakta olan kabul edilmesi halinde hükümet sistemini değiştirecek anayasa değişikliği teklifi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tercihini ilan etmesinin ardından çalışma arkadaşlarından farklı tercihlerde bulunacak olanların da bu tercihlerini açıklamalarını ahlaki bir gereklilik haline getirmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kaya, ülkücülüğe olan inancı gereği, aklı ve vicdanının "anayasa değişikliğine 'hayır' oyu vermesini emrettiğini" belirtti:

"Bütün hayatım uğrunda mücadele ile geçen ve ödediğim bedelleri göğsümde şeref madalyası olarak taşıdığım ülkücülüğe olan inancım ve Türk milliyetçiliği anlayışım, aklıma ve vicdanıma anayasa değişikliği teklifine 'Hayır' dememi emrederken, iki yüzlü davranmaktan da men etmektedir."

Salı günü partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni anayasa görüşmelerine ilişkin "Önümüzdeki günlerde Meclis'e gelecek. Bu görüşmelerde grup kararı olmaz. Benim bir tek oyum var. Meclis'te de 'Evet' diyeceğim, referandumda da 'Evet' diyeceğim" demişti.

Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngören ancak içeriğinde "Başkan" yerine "Cumhurbaşkanı" ifadesi kullanılan anayasa değişiklik paketi, MHP'de görüş ayrılıklarına neden olmuşru.

TBMM Anayasa Komisyonu, anayasa değişiklik paketiyle ilgili görüşmeleri 30 Aralık'ta tamamlamış, 18 maddeye düşürülen teklif kabul edilmişti.

Paket önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak.

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