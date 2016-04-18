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Politika

MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan'a konvoylu karşılama

Oğan, mahkemenin olağanüstü kurultay için çağrı heyeti kurulmasına karar vermesinin ardından toplantı için Almanya'ya gitti

18 Nisan 2016 22:37

MHP Genel Başkan adayı olan Sinan Oğan, mahkemenin olağanüstü kurultay için çağrı heyeti kurulmasına karar vermesinin ardından bazı toplantılar için geldiği Almanya'nın Duisburg kentinde bir grup ülkücü tarafından konvoyla karşılandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Temel Elcivan’ın haberine göre Duisburg Merkez Ülkü Ocağı'nın düzenlediği toplantıya katılmak üzere şehre gelen Dr. Sinan Oğan, şehre gelişinde yirmiyi aşkın ülkücü konvoyu ile karşılandı. Sinan Oğan'ı karşılayan ülkücüler, arabalarına Türk bayrağı, üç hilalli bayraklar astı. Sinan Oğan, bugün Duisburg Merkez Ülkü Ocağı'nın ardından Wuppertal şehrinde başka bir toplantıya katılacak.

 

Teşkilatlar kapanmıştı

 

Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ, Denizli, Aksaray, Uşak ve Kilis, Tokat il teşkilatları ile Elazığ, Aksaray merkez ilçe ve İstanbul Fatih İlçe teşkilatlarının kapatılması kararını almıştı. Ardından bu listeye Kırklareli il ve Kırklareli merkez ilçe ile Elazığ, Samsun, Tokat, Tekirdağ, Bayburt, Gümüşhane, Çorum il, Elazığ merkez, Bayburt merkez ve Gümüşhane merkez ilçe teşkilatları da eklendi. MHP’nin teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin imzasıyla yapılan açıklamada kararların parti tüzüğünün 52 ve 54’üncü maddeleri uyarınca alındığı duyuruldu.

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