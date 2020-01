Sinan Oğan: Bahçeli aday olmayacak, Genel Merkez kurultayı boykot edecek

Almanya giden MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan, dün önce Duisburg’da ardından da Wuppertal şehrinde ülkücülere hitap etti. Oğan, Devlet Bahçeli’nin aday olmayacağını düşündüğünü belirtirken MHP Genel Merkezi’nin 8 Mayıs’ta düzenlenmesi beklenen kurultayı boykot edeceğini de sözlerine ekledi.

DHA'daki habere göre, Duisburg Merkez Ülkü Ocağı’nın düzenlediği toplantıya katılan Dr. Sinan Oğan, Duisburg Merkez Ülkü Ocağı Başkanı Eren Yakışır’ın selamlama konuşmasının ardından kürsüye geldi. Salonu dolduran kalabalığa hitap eden Dr. Sinan Oğan 7 Haziran seçim sonuçlarında HDP’nin gerisinde kalmayı kabul edilemez olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Bilindiği gibi MHP’de bir süreç başlattık, bu sürecin ilk çoban ateşini yakan benim. 7 Haziran’dan sonra MHP, özellikle İstanbul gibi Türkiye’nin göz bebeği, Osmanlı’nın başkenti, hatta dünyanın göz bebeği gibi bir şehirde, PKK’nın siyasi uzantısı bir parti olan HDP’nin gerisinde kalmayı kabul etmiyoruz diye ihtiraz etmiştik.

Devamında da maalesef sade İstanbul’da değil, bu defa Türkiye genelinde ve mecliste de PKK’nın gerisinde kalmayı içimize sindiremediğimizi, eğer orta bir yanlışlık varsa, bu yanlışlığın da kurultayda düzeltilmesinin gerektiğini ifade ettik ve bunun içinde yola çıktık. Türkiye’de il il dolanıyoruz, bu illerde teşkilatlarımızı, dolayısıyla ülküdaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Yani halkla bulunuyoruz, milletle kucaklaşıyoruz. Hem neler yapacaklarımızı anlatıyoruz, hem de milletimizi dinliyoruz, Avrupa’ya geliş amacımızda aynı. Avrupa Türklüğünü dinlemek için buradayız”

‘Bozkurt Yürekli Adam’

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Sinan Oğan, konferansına şöyle devam etti:

“Bundan sonra halkın her sorunuyla ilgilenen ve sahada olan bir MHP göreceksiniz. Tutturmuşlar bir uzun adam, buradan söylüyorum uzun adamsa uzun adam, konuşan adamsa konuşan adam, masaya yumruğunu vuran adamsa vuran adam; ayrıca sizde olmayan bir husus daha var, o da Bozkurt Yürekli Adam var.”

“Kurultayı boykot etmeyi planlıyorlar”

Konferansının ardından habercilerle sohbet eden ve soruları cevaplayan Sinan Oğan, genel merkezin kurultayı boykot edeceğini iddia ederek “Devlet Bahçeli’nin kurultayda aday olacağını düşünmüyorum. Eğer bu tavırları devam ederse genel merkezin oyun planının da, 8 Mayıs için düşünülen kurultayı boykot etmek üzerini olduğunu sanıyorum. Muhtemelen genel merkez, tüzük kurultayını boykot edecek, duyumlarımız bu yönde. Doğrudur, yanlıştır onu süreç içinde göreceğiz. Genel merkez, bu işin bir yarışa döndüğünde kaybedeceğini biliyor, bunun içinde süreci uzatmak, bu hareketi rayından çıkartabilmek için boykot edecek, katılımı azaltmaya çalışacaktır. Ama ne yaparsa yapsın işe yaramayacağını söyleyeyim“ dedi.

“Her türlü kapatma ve sindirme faaliyetine karşıyım”

MHP Genel Merkezi tarafından diğer bir aday olan Meral Akşener için başlatılan inceleme ile ilgili soruya ise Sinan Oğan, “Bu süreçten bende geçmiştim. Kapatarak, ihraç ederek bir yere varılamayacağı bilinmeli. Hadisenin bir boyutunda bu var. Her türlü ihraç, her türlü kapatma ve her türlü sindirme faaliyetlerine kesinlikle karşıyım. Bununla beraberde genel merkezin kurumsal kimliğine, genel başkanın saygınlığına halal getirecek söz ve eylemlerden uzak durulması gerektiği kanaatindeyim” dedi.