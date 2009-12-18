MHP eski DTP'lilerin istifasını kabul edecek

T24 - Ankara'da basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kapatılan DTP'nin eski milletvekillerinin, istifa dilekçelerini TBMM'ye vererek sürecin başlatılması düşüncesinde olduklarını söyledi.



Bahçeli, kapatılan DTP'nin eski milletvekillerinin, ''Demokratik Toplum Kongresi kararıyla da pekiştirilmiş olan tek yönlü istifa tasarrufunu, bir tercih olarak gördüklerini'' dile getirerek, ''Kararlarına saygı duyuyoruz. Anayasa'nın 84. maddesine göre, istifaların TBMM'ye gelmesi halinde orada onaylanması gerekmektedir. Onay sürecinde, DTP milletvekillerinin almış oldukları kararlar doğrultusunda, onların bir tercihi, istifanın tek yönlü tasarruf olması sebebiyle MHP, TBMM'de Anayasanın ilgili maddesi gereğince oylamaya sunulduğunda, istifaların kabulü yolunda oy kullanacaktır'' diye konuştu.



Demokratik Açılım sürecine değinen Bahçeli, Açılım projesi yıkım projesi şeklini almıştır. AKP halen gerekli dersi almamıştır. Bu olayların hale yaygınlaşmakta olduğunu görüyoruz. Bunu önleyici tedbirler zamanında olmazsa bu ayaklanma kurtarılmış bölgeler yaratarak, bunu belli amaçlar doğrultusunda kullanma eğilimi ortaya çıkabilir ve ülkenin bölünmesini gerçekleştirebilecek büyük hatalara sebebiyet verebilir" dedi.



Bahçeli, ''Türkiye'de son günlerde artan tansiyonun düşürülmesi konusunda MHP olarak ne tavsiye edersiniz?'' sorusu üzerine, AK Parti'nin 7 yılı aşkın süredir, TBMM'de yüksek oranda temsil kabiliyetiyle Türkiye'yi yönetmeye gayret ettiğini belirtti.,



Bahçeli, ''AKP'nin bu süre içinde uyguladığı politikalar çok yönlü değerlendirildiğinde, AKP yönetiminin gerilim stratejisine dayalı, cepheleşmeyi ve kamplaşmayı öngören, çatışmayı körükleyen bir anlayışla siyasi tavrını ortaya koyduğunu görüyoruz. Bu süreç hala devam ediyor. Türkiye'nin birçok yerinde, özellikle Güneydoğu il ve ilçelerinde başgösteren ve ayaklanma provası niteliği taşıyan toplumsal olaylar karşısında sessiz kalmasıyla da bunu bölücü terörü cesaretlendirebilin bir davranış gibi görüldüğü ifade edilebilir'' dedi.



Bahçeli, MHP'nin, ülkenin cephelere ayrılması, kamplara bölünmesi, ırk ve mezhep temelinde bir ayrışmanın ortaya çıkması ve bunun bir çatışmaya dönüşmesi halini kabul etmediğini sürekli dile getirdiğini ifade etti.



'Cumhurbaşkanı projenin tarafıdır'



Açılım projesi, bize göre yıkım projesi şeklini almıştır. AKP yönetimi hala gerekli dersi çıkarmamaktadır. Türkiye'nin her tarafında olayların yaygınlaşmakta olduğunu görüyoruz. Toplumsal olayları önleyici tedbirler, zamanında ve yeterli ölçüde alınmadığı takdirde, bu ayaklanma geçmişte de belli şekilde yaşanmış olan kurtarılmış bölgeler yaratarak, daha sonra bunu belli amaçlar doğrultusunda kullanma eğilimi ortaya çıkabilir. Ülkenin bölünmesini gerçekleştirebilecek büyük hatalara da sebebiyet verebilir.''



Devlet Bahçeli, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Gül'ün, siyasi parti liderleriyle bir toplantı yapmayı öngördüğünü belirterek, ''Bu toplantıya gider misiniz?'' sorusuna da şu karşılığı verdi:



''Sayın Cumhurbaşkanı'nın, uzlaşma zemininin oluştuğu düşüncesinden hareketle, liderleri teker teker Çankaya Köşkü'ne davet ederek görüşmeler yaptığını hatırlıyoruz. MHP olarak bu davete katıldık ve 1 saat 10 dakika süren görüşmemizi gerçekleştirdik. Görüşmenin özü ve öze dayalı sonraki gelişmeleri birbirleriyle ilişkilendirerek değerlendirdiğimizde, Sayın Cumhurbaşkanı açılım projesinin bir tarafıdır. Dolayısıyla, bu görüşmeden hayırlı sonuç elde edilememiştir.



Açılımın bu gidişatını durdurabilecek ya da farklı bir zemine çekecek yaklaşımlar üzerinde bir gayreti olmamıştır. Açılımın bir ayrışmaya dönüştüğü bir ortamda yapacağı bir toplantı, çok geç kalmış bir toplantıdır. Sayın Cumhurbaşkanı, liderlerle toplantı yapacağı yerde, Bakanlar Kurulunu yönetme yetkisi de kendisinde olduğu için Bakanlar Kuruluna başkanlık yaparak, Türkiye'nin bu gidişatını mevcut siyasi iktidarla bir değerlendirme yapıp, nerede bir yanlışlık yapılmışsa, ondan vazgeçme kararını oluşturması ve bu kararı da kamuoyula paylaşması daha doğru olacaktır.''



Bahçeli, Cumhurbaşkanı Gül'den, toplantıyla ilgili henüz bir davetin söz konusu olmadığını bildirerek, ''Ama olması halinde verimli bir görüşme olmayacağı kanaati ilk görüşmede ortaya çıktığı için tekrarında yarar görmüyoruz'' dedi.



Türkiye’de sürdürülmekte olan oyunun bir başka tura hazırlandığına işaret eden yazar "Erdoğan ya parlamenter çoğunluğa başvurarak Anayasa Mahkemesi'nin rolüyle ilgili yasaları düzenleme ve özellikle de parti kapatma hakkını iptal etme macerasına girişecek- ki bu da Atatürkçülerin provoke edilmesi ve askerin kışlasından çıkması anlamına gelir- ya da daha olgun şartları bekleyerek susacak ve süreci geçiştirecek. Özellikle de Ergenekon örgütü subaylarının yargılanması sürerken...” tespitinde bulunuyor.

