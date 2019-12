MHP: DTP'li vekilin PKK'lı eşi seçmen yazıldı

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, ‘dağdaki PKK’lıların da seçmen yazıldığı’ yönünde yeni bir iddia ortaya attı. Vural, DTP Van Milletvekili ve Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan’ın eşi PKK’nın yönetim kadrosundaki Piro kod adlı Salman Kurtulan’ın da seçmen olarak kaydedildiğini kaydetti. Vural, “Hükümete soruyorum bu adama nerede ulaştınız, Irak’ın Kuzeyi’ne gidip sayım mı yaptınız, bu adamı nasıl seçmen olarak yazdınız? Bu adam kimi seçecek?" diye sordu.



MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural Meclis’te düzenlediği basın toplantısında “Dağdaki PKK’lıların da seçmen yazıldığı" yönündeki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin seçmen kütüğünün oluşturulmasında baz alınmasının yanlış olduğunu ve seçmen kütüklerinin yeniden yazılması gerektiğini ifade eden Vural, şöyle konuştu:



“Dağdaki PKK’lıların nasıl seçmen yazıldığını soruyorum ben. Bu adamları nasıl seçmen yaptınız, oraya gidip onları seçmen kütüğüne kim yazmıştır, nasıl yazmıştır? 8 Kasım 2007’de askerlerimiz kaçırılmıştı ve bu askerlerimizi kaçıran bölücüler, bu dağda sözde bir devir teslim töreni yaparken bugün DTP’nin milletvekili olan Fatma Kurtulan’ın Piro kod adlı eşi Salman Kurtulan’ın da dağda olduğuna ilişkin haberler yer almıştı. 8 Kasım 2007’de bu adam dağda. Bu adam terörist, bu adam Irak’ın Kuzeyinde ve sözde PKK bayrakları altında kuzey Irak’ta cirit atıyor. Ve bu cirit atan Salman Kurtulan TÜİK’in yaptığı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi esasında sayıma giriyor. Üstüne üstlük seçmen oluyor."



'Salman Kurtulan, Adana'nın Seyhan ilçesinde kayıtlı'



Salman Kurtulan’ın “Adana İli Seyhan İlçesi, 141. sokak, 2/2, Daire No: 1" de seçmen olarak yazıldığını kaydeden ve bu konudaki bilgileri gazetecilere de dağıtan Vural hükümete “Soruyorum Sayın bakanlar bu adama nerede ulaştınız, Irak’ın Kuzeyine gidip sayım mı yaptınız, bu adamı nasıl seçmen olarak yazdınız, bu adam kimi seçecek?" diye seslendi. Seçmen kütüğüyle ilgili bu tür sakıncaların ortadan kaldırılması, yeniden yazım yapılması ve parmak boyası uygulamasının yeniden uygulanması gerektiğini dile getiren Vural, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemiyle 5 milyon seçmenin çeşitli adreslere ışınlandığını savundu. Vural, “Zannederim Adana ilinde gerek büyükşehirde yapılacak seçimde gerek muhtarlık seçiminde gerekse Seyhan Belediye Başkanlığı seçiminde dağdaki terörist, seçmen niteliğine kavuşmuş" dedi.



'Bu fotoğrafla beni çekme'



Vural basın toplantısında, bir foto muhabirinin Salman Kurtulan’ın fotoğraflarının yer aldığı gazete kupürleriyle birlikte çekme talebine “Bu fotoğrafla beni çekmeö karşılığını verdi. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 4 tane Salman Kurtulan olduğunu, Adana ili Seyhan İlçesi’ne kayıtlı Salman Kurtulan’ın ise Piro kod adlı Salman Kurtulan olduğunu tespit ettiklerini kaydederken “4 tane Salman Kurtulan var, diğer üçünün olmadığına ilişkin tespitimiz var, bunun olduğuna ilişkin bize verilen bir bilgi notu vardır" dedi.



Salman Kurtulan'ın nüfus bilgileri



Vural’ın basın mensuplarına dağıttığı belgeye göre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Salman Kurtulan’ın nüfus bilgileri şöyle:



TC. KİMLİK NO: 24628910428



ADI: SALMAN



SOYADI: KURTULAN



ANAADI: BESEY



BABAADI: MUSA



CİNSİYETİ: E



DOĞUMYERİ: PAZARCIK



DOĞUMTARİHİ: 20.12.1962



NÜFUS İLİ : MERSİN



NÜFUS İLÇESİ: MERSİN MERKEZ



ADRES İLİ : ADANA



ADRES İLÇESİ: SEYHAN



ADRES MUHTARLIK: SÖĞÜTLÜ MAHALLESİ



ADRES CADDE SOKAK: 141. SOKAK



KAPI NO: 2/2



DAİRE NO: 1



KAYIT NO: 814112



'Pabucun arkasını görenler özür dilesin'



Vural, basın toplantısında bir soru üzerine bir grup aydının Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili olarak başlattığı “Özür diliyoruz" kampanyasını değerlendirdi. Emekli büyükelçilerin kampanyaya gerekli cevabı verdiğini ifade eden Vural “Bu milletin alnında kara leke yok. Bu milletten özür dilemesi gerekenler karşısında Türk milletinin özür dileyecek bir kara lekeyle tarih sahnesinde yer almadığını ifade etmek istiyorum. Asıl özür dilemesi gerekenler Irak’ta 1.5 milyon insanı öldürerek pabuç arkasını görenlerdir. Bu konuda hükümetten açıklama bekliyoruz. Emekli büyükelçilerin bu konuda tepki göstermesi yerine Dışişleri bakanlığı tepki göstermesi gerekirdi. Dışişleri bakanı şehit edilen diplomatlarımızın ruhunu incitmiştir. “diye konuştu.