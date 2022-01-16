MHP'den Süleyman Sazak açıklaması: Partiye saldıran bu gibi proje isimler ne ilk ne de son!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, eski milletvekili Süleyman Sazak’ın istifası sonrası "MHP’ye saldıran bu gibi proje isimler ne ilk ne de son olacaktır" dedi.

Süleyman Sazak'ın "Dilimiz, töremiz, ahlakımız, estetiğimiz, ekonomimiz yok ediliyor, ne GAM. MHP üyeliğinden istifa ettim" sözleriyle MHP'den istifası kamuoyunda yankı uyandırırken; parti cephesinden istifaya ilişkin açıklama geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamada, "Geçmişte MHP’de önemli sorumluluklar üstlenmiş bir iki kişi ihraç işlemlerinin başlatıldığını öğrendiğinde, ülkücü adabını ve ahlakını bir kenara bırakarak partimizi ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi terbiyesiz ve saygısız ifadelerle eleştirmeye yeltenmiştir'' ifadelerini kullandı.

Sazan'ın proje bir isim olduğunu savunan Yalçın, ''MHP’ye saldıran bu gibi proje isimler ne ilk ne de son olacaktır. Hayatlarını içinde yer aldıkları camianın değerlerini özümsemeden, nasıl bir davanın adamı olduklarını idrak etmeden geçirenlerin, kalan ömürlerini kıylükal ile harcamaları normaldir'' ifadelerini kullandı.

Yalçın açıklamasının devamında şunları söyledi:

''Bu gibilerin evveli hüsran, ahirleri de ziyandır. Oysa MHP ve Ülkücü Harekette; vefa, kadirşinaslık, davaya sadakat, geçmişte sergilenen ortak çabalara ve omuz omza verilen mücadeleye hürmet esastır. İnsanlar birbirlerini tenkit edebilirler, ancak eleştirmenin dozu ve kalibresi iyi ayarlanmalı; kelamın değeri, seviyesi, ahlakı olmalıdır. Hak edene hak ettiği dilden konuşmak ise başka bir husustur.

Lakin söz konusu olan MHP ve Milliyetçi Hareketin lideriyse orada devreye Ülkücü ahlakı ve Ülküdaşlık hukuku girmelidir. Ülkücü olmanın ve Ülkücü ahlakının en temel göstergelerinden biri, liderine ve büyüklerine karşı hürmetkâr olmaktır. Eğer artık davaya inanmıyor ve onun liderinin siyasi anlayışıyla uygulamalarına katılmıyorsanız; bunu dillendirirken hiç olmazsa edepli, saygılı olmak zorundasınız. Bu; sizin muhatabınızdan çok, izzetinefsinize vermeniz gereken kıymetin ve milletinize olan borcunuzun icabıdır.

Sırf siyaseten zor duruma düşüreyim, kamuoyu önündeki itibarını zedeleyeyim, haksız çıkarayım diye; inandıkları değerleri çiğneyip partimize ve Milliyetçi Hareketin liderine saldıranlar, bundan hiçbir şey elde edemeyip kendilerine ve millete zarar vermişlerdir."

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