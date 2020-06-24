MHP'den 'gaz kokusu' önergesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale'de yaşanan gaz kokusunu Meclis'e taşıdı.

Öztürk yaptığı yazılı açıklamada, Kırıkkale kent merkezinde 13 Haziran gecesi çevreyi saran gaz kokusunun araştırılması ve tedbirlerin alınması için TBMM'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına iki ayrı yazılı soru önergesi verdiğini belirtti.

Konuyla ilgili Meclis'te açıklama yapan Öztürk, "Geçtiğimiz günlerde Kırıkkale’de çevreye yayılan ve kaynağı belirsiz yoğun gaz kokusu, hemşehrilerimizde tedirginlik oluşturmuş ve baş ağrısı gibi tıbbi şikâyetlerle vatandaşlarımızın hastanelere müracaat etmelerine neden olmuştur. Kaynağı belirsiz yoğun gaz kokusunun meydana geldiği gece ilgili kurumlar tarafından yapılan araştırmalarda, kokunun nedeni tespit edilememiştir. Ertesi gün varılan sonuç kapsamında yoğun gaz kokusunun nedeni Bahşılı Köprü ile Kayseri yolu arasındaki Çoruhözü Deresi olduğu tespit edilmiş ve buradan numuneler alınmış, henüz sonuçları kamuoyu ile paylaşılmamıştır" diyerek konunun detaylı araştırılmasını istedi.





"Gerekli tedbirler alınmalı"

Daha önce de farklı zamanlarda buna benzer gaz kokusunun oluştuğunu ifade eden Öztürk, "Kırıkkale’de bir yandan patlayıcı ve yanıcı mühimmat üreten fabrikalarımız bulunurken, diğer taraftan petrol ve gaz türevleri üreten işletmelerimiz mevcuttur. Bu yüzden hemşehrilerimiz olayın yaşandığı gece panik ve tedirginlik içerisinde sokaklara dökülmüş, gaz kokusunun kaynağına dair bilgi edinmeye çalışmışlardır" dedi.



