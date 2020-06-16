MHP'den bir Ayasofya açıklaması daha: Milli egemenliğimizin pranga ve vesayet altında daha fazla bekletilmesine rızamız yoktur

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ayasofya'nın ibadete açılmasına karşı çıkan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in sözlerini "siyasi tahrik" olarak değerlendirirken "MHP olarak, milli egemenliğimizin Ayasofya üzerinden pranga ve vesayet altında daha fazla bekletilmesine rızamız yoktur" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada Ayasofya konusunun çok yönlü tahlil edilmesini istedi.

MHP'li Ayasofya’nın İstanbul’daki bütün ibadethane ve camilerden ayrı, hususi bir yere ve öneme sahip olduğunu söylerken, “Ayasofya fetih ve kılıç hakkıdır. İstanbul’un sahibi kimse, Ayasofya onundur. Dolayısıyla Ayasofya üzerinde tasarruf hakkı da Türk milletine aittir” dedi.

Ayasofya’nın müze statüsünde tutulmasına desteğin “Bizans artığı bir yaklaşım” olduğunu savunan Yalçın, “Ayasofya sudan bahanelerle müze kaldıkça, egemenlik haklarımız bilezik diye yutturulan cilalı turistik prangaya mahkûm edilmekle kalmayacak; varlık refleksimiz ideolojik, dinî ve siyasi vesayetin kara gölgesi altında tutuklu olacaktır” ifadelerini kullandı.

Yalçın, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ayasofya hakkındaki açıklamalarına eleştirisini “siyasi tahrik”, “densizliğin, hadsizliğin ve korkaklığın göstergesi” olarak nitelendirirken, eski bakan Bahattin Yücel’in, Bahçeli’nin Ayasofya Camii ile ilgili tutumunu “Cumhurbaşkanı için bir tuzak” olarak değerlendirmesini “akla ziyan” sözleriyle yorumladı.

Yalçın şunları ifade etti:

“MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin Ayasofya çıkışındaki tarih, kültür ve medeniyet perspektifini görmezden gelip sosyolojik dinamikleri yok sayarak aleyhte yorumlamaya kalkan gafilleri uyarıyoruz. Doğusu batısı belli olmayan ve başını çektiği grubun unvanı aksine karanlık mahfillere çalıştığı milletimizce iyi bilinen bir siyaset fukarasıyla zavallı bir ideoloji döneğini ciddiye alıp medya önüne çıkaranları kınıyoruz. Ayasofya gündeme oturunca millî iradeye ve egemenlik haklarımıza dönük düşmanlıkları açığa çıkan Aydınlıkçıları, Cumhur İttifakı gibi fevkalade ciddi bir siyasi mutabakatın parçası gösterme çabalarını ifşa ediyoruz.”