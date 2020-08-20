MHP'de ihraç edilen Cemal Enginyurt'a yakın 8 ilçe başkanı görevden alındı

MHP’den ihraç edilen Cemal Enginyurt’a en yakın isimlerden olan MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz'ın istifasının ardından 8 ilçe başkanı görevden alındı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin fotoğraflarını önceki gün duvardan indiren milletvekili Enginyurt’un bu görüntüleri paylaşmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun aktardığına göre Enginyurt’a yakın olduğu bilinen 8 ilçe başkanı dün itibariyle görevden alınarak resmi yazılar Ordu Valiliği’ne iletildi.

Görevden alınan ilçe başkanlıkları şunlar:

Ünye, Ulubey, Çaybaşı, Mesudiye, Altınordu, Akkuş, Aybastı, Çamaş