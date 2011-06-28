MHP: CHP’nin tavrı mantıklı ve yerinde değil







T24/ Ankara



CHP’nin TBMM Genel Kurulu’nda ‘and içmemesi’ MHP kanadında da yankılandı. MYK Üyesi Ahmet Kenan Tanrıkulu T24’e, “Bu süreç de alınan kararı doğru bulmuyorum. Mantıklı ve yerinde değil” dedi.



Milletvekillerinin yasama çalışmalarına başlaması için yemin gerekli” diyen Tanrıkulu, eylemin kime karşı yapıldığının önemli olduğunu hatırlattı ve “Bu tavır sizi seçmiş insanlara karşı. Bir taraftan da yargının yerinde olmayan kararı var. Eğer hükümete karşı bir tavır sergilenecekse; bu tür eylem olmamalı” dedi. Çözüm için yasa değişikliği vurgusu yapan Kenan Tanrıkulu, “ Bu süreç nereye gidiyor”sorusuna, “ Ben de nereye gittiğini bilmiyorum. Ama doğru bir yere gitmiyor diye düşünüyorum”.





