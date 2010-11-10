-MHP ÇANKIRI İL YÖNETİMİ GÖREVDEN ALINDI ÇANKIRI (A.A) - 09.11.2010 - MHP Çankırı İl Başkanı Bekir Satılmışoğlu, kendisinin ve il yönetiminin genel merkez tarafından görevden alındığını bildirdi. Satılmışoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ''Parti tüzüğümüzün 52 ve 54. maddeleri gereğince, seçimle gelen il yönetim kurulumuzun genel merkez tarafından feshine karar verilmiştir'' dedi. 2006'da yapılan kongrede atama bir yönetimden aldıkları görevi bugüne kadar sürdürdüklerini hatırlatan Satılmışoğlu, ''Atama bir yönetimden aldığımız görevimizi atama bir yönetime teslim ediyoruz. Takdir genel merkezimizin. 4 yıl, 6 ay, 16 gündür, hizmet verdiğimiz, partimizin var olan saygınlığını, hiçbir beklenti içinde olmadan korumaya çalıştık'' ifadelerine yer verdi. Görev süreleri boyunca kendilerini destekleyen teşkilat başkanlarına, üyelere ve partililere teşekkür eden Satılmışoğlu, şu ifadeleri kullandı: ''Bizleri görev yaptığımız dönemlerde; zaman içinde, gerek genel merkezimizi, gerek il yönetimimizi, her aşamada ve her ortamda yıkıcı ve yıpratıcı eleştiri yapan, ses ve görüntü menzilinin dışında tamamen başkalaşan kişi ve yaratıklar, partimizi ve bizlerin iyi niyetini istismar eden, siyasi rantı, ekonomik ranta dönüştüren seçilmiş veya atanmışların bu sayede elde ettikleri ve sebep olduğumuz kazanımlarının, inşallah bereketini bulmazlar, hayrını görmezler.'' Öte yandan, MHP Çankırı Merkez İlçe Başkanı Aydın Akbaş ve merkez ilçe yönetimi bugün istifa etti.