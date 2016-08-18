MHP bir teşkilatını daha feshetti

MHP’de yaklaşık 2.5 yıldır ilçe başkanı olarak görev yapan İsmail Şah Yılmaz ve yönetim kurulu, MHP genel merkezinin kararıyla feshedildi. MHP’de olağanüstü kurultay için imza veren ilçe başkanlarından biri olan İsmail Şah Yılmaz, "Genel merkezden bize gelen görevden alma yazısında, parti tüzüğünün 52 ve 54’üncü maddelerine istinaden, MHP Başkanlık Divanı tarafından yine parti tüzüğümüzün 34’üncü maddesine göre ilçe yönetim kurulunun feshine karar verilmiştir deniliyor" diye konuştu.

DHA’nın haberine göre, fesih kararının beklenen bir gelişme olduğunu ancak zamanlamanın yanlış olduğunu kaydeden İsmail Şah Yılmaz, "Bana bu güne kadar destek veren partililerime, belediye meclis üyelerime, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şöyle diyorum; sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar kırıldık. Sadece bir başka baharda çiçek açmak üzere, yapraklarımızı döktük. Mücadelemizi bırakmıyoruz. Son nefesimize kadar milliyetçi Türkiye şiarı için, güçlü bir MHP yönetimi için mücadele edeceğiz" dedi.