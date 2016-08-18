T24 LogoT24 Logo
Gündem

MHP bir teşkilatını daha feshetti

"Son nefesimize kadar milliyetçi Türkiye şiarı için, güçlü bir MHP yönetimi için mücadele edeceğiz"

18 Ağustos 2016 14:07

MHP’de yaklaşık 2.5 yıldır ilçe başkanı olarak görev yapan İsmail Şah Yılmaz ve yönetim kurulu, MHP genel merkezinin kararıyla feshedildi. MHP’de olağanüstü kurultay için imza veren ilçe başkanlarından biri olan İsmail Şah Yılmaz, "Genel merkezden bize gelen görevden alma yazısında, parti tüzüğünün 52 ve 54’üncü maddelerine istinaden, MHP Başkanlık Divanı tarafından yine parti tüzüğümüzün 34’üncü maddesine göre ilçe yönetim kurulunun feshine karar verilmiştir deniliyor" diye konuştu.

DHA’nın haberine göre, fesih kararının beklenen bir gelişme olduğunu ancak zamanlamanın yanlış olduğunu kaydeden İsmail Şah Yılmaz, "Bana bu güne kadar destek veren partililerime, belediye meclis üyelerime, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şöyle diyorum; sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar kırıldık. Sadece bir başka baharda çiçek açmak üzere, yapraklarımızı döktük. Mücadelemizi bırakmıyoruz. Son nefesimize kadar milliyetçi Türkiye şiarı için, güçlü bir MHP yönetimi için mücadele edeceğiz" dedi.

ETİKETLER

MHPMHP KaşGenel MerkezMHP Kurultayıİsmail Şah Yılmaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24