MHP: Baraj sorunu olduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, seçim barajı tartışmalarına ilişkin, "MHP'nin baraj sorunu olduğuna ve baraj altında kalma telaşıyla söz konusu tartışmayı gündeme getirdiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim barajını tartışmaya açmasına yönelik eleştirilerin, partinin bu konuda da inisiyatif alması ve gündem yaratmasının hazmedilememiş olmasından kaynaklandığını, arkasında 'ucuz bir fırsatçılık', 'MHP'nin Türk siyasetini domine eden konumunu çekememe' ve 'politikadaki özgül ağırlığını kaldıramama' bulunduğunu savundu.

Mevcut seçim barajının en büyük gerekçesi gösterilen 'siyasi istikrar' ve 'bölücü unsurların Mecliste temsiline mani olma' gibi konuların artık fazla değeri kalmadığını belirten Yalçın, "Hile-i şeriyeye, gizli ittifak yöntemlerine başvuran ve mevcut Seçim Kanunu'nun eksikliklerinden yararlanan bölücüler, her defasında Meclise girebilmişlerdir" ifadesine yer verdi.

Bugüne kadar "Baraj düşsün" diyenlerin, konunun MHP tarafından gündeme getirilerek "Tartışılsın" demesiyle birlikte telaşa düşerek, MHP'ye saldırmasının sadece "sapkınlık" ile izah edilebileceğini öne süren Yalçın, bu bağlamda asıl telaşa düşenin de MHP değil Atatürk'ün kıymet hükümlerinden tamamen uzaklaşan anamuhalefet partisi olduğunu iddia etti.

"Türkiye'nin de zamanını tüketmektedir"

TBMM Genel Kurulunda ve komisyonlarda yapılan bazı konuşmalarda, kameralar çalışmaya başladığında, 'tiyatro yapar gibi artistik hal ve tavır içine girildiğ'ne şahit olunduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Bunlar, kendilerini gösteri dünyasının cazibesine kaptırıp transa geçmişçesine nefes tüketirken, Türkiye'nin de zamanını tüketmektedir. (CHP Grup Başkanvekili) Özgür Özel gibi belagatın cazibesine kapıldıkları için beyinleri yerine başka uzuvlarından fikir üretenler, ortamı kör bir söz ve kavram çatışmasına boğmakta, beyhude bir demagojiyle meşgul ettikleri siyasetin ülke meselelerine çözüm geliştirmesine engel olmaktadır. Benzer bir hastalık bir kısım basında da vardır. Aklıselimle, ferasetle görüş serdetmek ve sağlıklı tahliller yapmaktan giderek uzaklaşan kimi köşe yazarları, siyasi liderlerin açıklamalarını röntgenci arsızlığıyla didiklemekte, magazincilik hevesiyle açık ve ayıp arayıp zaaf teşhir ederek muhataplarını bunlar üzerinden yıpratma çabasına girmektedir."

"Algı yönetimi illetini FETÖ bulaştırdı"

Yalçın, Bahçeli'nin ortaya attığı görüşlerin haklılığının geç anlaşıldığını ve hakkının geç teslim edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Baraj konusunda da zamanla Sayın Bahçeli'nin haklılığı ortaya çıkacaktır. Ayrıca MHP'nin baraj sorunu olduğuna ve baraj altında kalma telaşıyla söz konusu tartışmayı gündeme getirdiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Seçim sathımailine girmeden 2 yıl önce kaynağı ve sağlığı şüpheli birtakım araştırmalarla MHP'nin baraj altında gösterilmeye çalışmasının sebepleri tarafımızdan bilinmektedir."

Türk siyasetine ve medyasına bu 'algı yönetimi illetini' FETÖ'nün bulaştırdığını vurgulayan Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hatırlanacağı üzere MHP'nin baraj altında kalacağı bundan önceki seçimlerde de defalarca dillendirilmiştir. Bununla da yetinilmemiş, bazı aklıevellerce MHP'nin biteceği, siyaset sahnesinden silineceği iddia edilmiştir. Bugün bile bu trajikomik fikirleri dillendirmekten usanmayan zavallı ahmaklar mevcuttur. MHP ise her seferinde bu temelsiz iddiaları boşa çıkarmış, Türk siyasetinin hancı partisi olduğunu defalarca ispatlamıştır. MHP'yi yolcu yapmaya çalışanlarsa zaman içinde kendileri yolcu edilmişlerdir. MHP, baraj tartışmalarını fırsat bilerek kemikleşmiş düşmanlıklarını klişeleşmiş yöntemlerle tekrarlayan siyasi papağanlarla medya baykuşlarını yine utandıracak, yine meyus edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır."