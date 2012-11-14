MHP: Askerlik yapan gayrimüslimlere silah veriliyor mu?

Hülya Karabağlı

ANKARA

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a, “Günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri’nde silah altına alınan gayrimüslimlere eğitimlerinde silah veriliyor mu” diye sordu.

1939’da azınlıkların silah eğitimi yasaklanmıştı?

Türkkan, soru önergesinde, şu bilgilere yer verdi:

Henüz 2. Dünya Savaşı başlamadan önce, Kasım 1939'da, hükümet yeni bir düzenlemeyle Hristiyan ve Yahudi azınlıkların askerlik hizmetleri sırasında silah eğitimi almalarını yasaklamıştı. Bu düzenlemeye göre, bu azınlık gruplarının mensupları askere alındıklarında sadece Türk subaylarına yardımcı olacakları işleri yerine getireceklerdi.Gayrimüslimler, askerlik hizmetleri sırasında çeşitli inşaat işlerinde yol yapımı, hava alanlarının genişletilmesi, ordu içi hizmetler gibi işlerde çalıştırıldı. Türk askerlerden ayırt edilebilmeleri için, bir süre özel üniformalar giydiler”. Bu nedenle; “Günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri’nde silah altına alınan gayrimüslimlere eğitimlerinde silah veriliyor mu?