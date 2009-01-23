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Politika

MHP altı adayını daha açıkladı

MHP, yaptığı yazılı açıklama ile altı ilin belediye başkan adaylarını ilan etti.

23 Ocak 2009 02:00

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, partiye başvuruda bulunan bazı belediye başkan aday adaylarının durumu "Ön Değerlendirme Kurulu" ve Başkanlık Divanı'nda görüşülerek, karara bağlandı.

Buna göre, Aydın Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aksu, Bitlis Belediye Başkan Adayı İhsan Gültekin, Sivas Belediye Başkan Adayı Ziyaettin Başkan, Van Belediye Başkan Adayı Adnan Meltem, Batman Belediye Başkan Adayı İhsan Eroğlu ve Düzce Belediye Başkan Adayı Ömer Küçük oldu.

Bu illerin yanı sıra MHP, 261 ilçe ve beldede daha belediye başkan adaylarını belirlerken, diğer bölgelerle ilgili çalışmaların da devam ettiği belirtildi.

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