MHP: AKP koalisyon kurma niyetinde olursa görüşmeler 3-5 günde sonuçlanır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, koalisyon kurmak için öne sürdükleri şartların kabul edilmemesi durumunda AKP ile görüşmenin bir anlamı olmadığını, ancak koalisyon kurulması niyeti olması durumunda bunun 3-5 günde sonuçlanacağını söyledi.

MHP olası bir koalisyon için "çözüm sürecine son verilmesini, yolsuzluk dosyalarının açılmasını ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın anayasal sınırlarına çekilmesini" talep ettiğini belirtiyor.



Reuters'ın sorularını yanıtlayan Karakaya, "MHP ile koalisyon şartlarını kabul edemem diyorlarsa gelmenin bir anlamı yok... Bizimle koalisyonu görüşeceklerse ve anlaşma niyetleri varsa bu iş öyle 35 günde değil, 3-5 günde bitebilir. Gerisi protokole kalır" dedi.

Haziran'daki seçimlerde AK Parti tek başına hükümeti kurma çoğunluğunu kaybederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hükümeti kurma görevini 9 Temmuz'da Başbakan Ahmet Davutoğlu'na vermişti.

Koalisyon turları neticesinde AK Parti ile CHP arasında uzlaşma sağlanamamış, AK Parti MHP'den görüşme için randevu istemişti.



Hükümet kurmak için alınan yetkinin süresi 23 Ağustos'ta sona erecek.



MHP Genel Başkanı DEVLET BAHÇELİ de dün yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti ile görüşmeye hazır olduklarını ancak koalisyon şartlarının da geçerliliğini koruduğunu açıklamıştı.



MHP'nin süreç içerisinde sorumluluk almadığı yönünde yapılan değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Karakaya, "Ülke için en uygun formülleri ortaya koyduk. AKP-CHP görüşmeleri sonlanmadan bu konuda açıklama yapmadık. Görüyoruz ki, AKP ülkeyi seçime götürmeye hazırlanıyor. O zaman bize açık açık koalisyon istemediklerini söylemeliler" dedi.



Ülkenin 7 Haziran'dan bu yana şartlarının değiştiğini ve şu anda önceliğin seçim olmadığını kaydeden Karakaya, "Azınlık hükümeti ile gidilecek bir seçimden söz edenler var. Bu hükümet de azınlık hükümeti. Dolayısıyla biz böyle bir talebi reddederiz. Şu andaki hükümet geçici hükümettir. Türkiye'yi seçime zorlayanlar sıkıntıda kalırlar" dedi.



"Biz erken seçim demiyoruz. Ama seçimden de kaçmıyoruz" diyen Karakaya, "Ancak şu an ülkenin içinde bulunduğu şartlar, HDP'nin Meclis'e girmesi, PKK'nın her tarafta saldırıya kalkışması güvenlik riskini öne çıkıyor. Güvenlik meselesi hallolmadan seçime gitmek nasıl olacak? Böylesi bir ortamda seçimin çok sağlıklı sonuç vereceğine inanmıyoruz. Çünkü 20,000 sandıkta bir kontrol sorunu ortaya çıkacaktır" dedi.