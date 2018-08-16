MHP, AKP ile ‘gönül ittifakı' yapacak

24 Haziran’daki seçimlere Cumhur İttifakı adı altında AKP ile birlikte giren MHP’nin Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimlere tek başına gireceği öğrenildi. MHP’nin seçimde AKP ile sadece "gönül ittifakı" yapacağı ve ortak aday çıkarmayacağı belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, MHP, 2019'un Mart ayında yapılması öngörülen yerel seçim için henüz resmi bir çalışma başlatmamış olsa da teşkilat ve adaylar bazında çalışmalarını sürdürüyor.

Bir önceki yerel seçimden yaklaşık 1 buçuk yıl önce adaylarını belirleyen ve alana indiren MHP, bu seçimde de ilk olarak aday belirleme çalışmalarına yoğunlaştı.

Aday olarak öncelikle mevcut belediye başkanlarını değerlendiren MHP, seçimin az oyla kaybedildiği, çok adayın olduğu yerler ile son seçimde aday olan ve halen bu talebi devam edenlerle ilgili bir portföy oluşturdu.

“Karne” sistemi

MHP'de, aday belirlemede mevcut il ve ilçe belediye başkanlarının taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiklerine ilişkin genel merkeze ulaşan ve bir nevi "karne" niteliğindeki raporlar etkili olacak.

Partide, bu raporları incelemek için oluşturulan ve çalışmalarını hızlandıran heyet, hazırladığı raporları belli aralıklarla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunuyor.

Parti yetkilileri, raporların büyük çoğunluğunda taahhütlerin yerine getirildiğinin görüldüğünü ifade ederek bunun, aday olması halinde mevcut belediye başkanı için avantaj olduğuna dikkati çekiyor.

İttifak yok

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimlerinde, seçmenin karşısına AKP ile kurduğu "Cumhur İttifakı" ile çıkan MHP, yerel seçimde herhangi bir ittifak yapmayacak.

Seçime tek başına girecek şekilde hazırlanan MHP, seçimde AKP ile sadece "gönül ittifakı" yapacak ve ortak aday çıkarmayacak.

Nisan ayında MHP’li Mustafa Kalaycı "gönül ittifakı" için şunları söylemişti:

"Genel merkezlerin kimi zaman tasvibiyle, kimi zaman bilgisi dışında birtakım yerel birliktelikler, gönüllü ittifaklar oluşuyor. Yani Güneydoğu’da HDP’nin alabileceği bir yerde teşkilatlarımız ve seçmenimizin orada iddiası yüksek olan Ak Parti’ye destek olması gibi. Buna ‘hayır yapmayın’ diyebilir misiniz? Gönüllü ittifaklar söz konusu olacaktır. Bu zaten sağlanıyordu, oluyordu. Bu seçimde, genel seçim için ittifak mutabakatını temin ettiğimiz Ak Parti ile daha çok yapılacaktır.”