MHP adayına verilen 1 fazla oy kimden geldi?

TBMM'de temsil edilen dört partinin dördünün de aday çıkardığı yarışta, AKP adayı İsmail Kahraman TBMM Başkanı olarak seçildi. 40 milletvekili olan MHP'nin adayı Yusuf Halaçoğlu 41 oy alınca, bu bir oyun nereden geldiği merak konusu oldu.

Hürriyet’ten Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre; TBMM Başkanlığı seçimine AKP İsmail Kahraman ile girerken, CHP'nin adayı Gülsün Bilgehan, MHP'nin adayı Yusuf Halaçoğlu, HDP'nin adayı ise Mehmet Mir Dengir Fırat oldu. İlk tur oylamada, 317 miletvekili olan Ak Parti'nin adayı Kahraman 316, 134 milletvekili olan Bilgehan 127, 40 milletvekili olan MHP'nin adayı Halaçoğlu 41, 59 milletvekili olan HDP'nin adayı olan Fırat ise 41 oy aldı. Oylama sonuçları açıklandıktan sonra kulislerde en çok, MHP'nin adayı Halaçoğlu'nun aldığı o bir fazla oy konuşuldu. O oyun Halaçoğlu'na kim tarafından verilmiş olabileceği üzerinde yorumlar yapıldı. Gerek muhalefet, gerekse iktidar kulisinde bu konuda yapılan esprilerin odağında ise, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş vardı. 3 dönem üst üste MHP'den milletvekili seçilen Türkeş, 1 Kasım seçimleri öncesinde geçici seçim hükümetine katılmak konusunda partisiyle farklı düşmüş bu nedenle partiden ayrılıp, 1 Kasım'da AKP'den milletvekili adayı olmuştu. Kulislerde, MHP'li Halacoğlu'nun aldığı o bir fazla oyun, "alışkanlık" nedeniyle Türkeş tarafından verilmiş olabileceği yönünde espriler yapıldı. İkinci tur oylamada ise, durum "düzeldi"; Halacoğlu'nun oyu 40'a düşerken, AKP'nin adayı Kahraman'ın oy sayısı ise 317 oldu.

İktidar kulisinde hükümet, muhalefet kulisinde CHP kurultayı konuşuldu

TBMM Başkanlık seçimleri sırasında iktidar kulisinde konu, yeni hükümette hangi isimlerin görev alabileceği yönündeydi. Muhalefet kulisinde ise, CHP'nin kurultay süreci konuşuldu. Başkanlık seçimleri öncesinde CHP yönetiminin attığı sürpriz adımla, olağan kurultay tarihini 16-17 Ocak olarak açıklaması ile olağanüstü kurultay için ısrarlı olan muhalifler, bu kez de açıklamanın "Parti Meclisi kararına dayanmadığını" savunmaya girişti. CHP Genel Merkezi'nin buna karşı adımı ise, çarşamba günü Parti Meclisi'ni toplantıya çağırmak oldu. Toplantıda, olağan kurultay için tarihin 16-17 Ocak olarak kesinleştirilmesi bekleniyor.

HDP'lilerin gündemi sokağa çıkma yasakları

HDP'lilerin "görünür" gündeminde ise, Nusaybin, Yüksekova ve Mardin'deki sokağa çıkma yasakları vardı. HDP'li milletvekileri Başkanlık seçimleri gündemiyle toplanan TBMM Genel Kurulu'na sokağa çıkma yasağının devam ettiği ilçelerde hayatını kaybeden sivillerin fotoğrafları ile gelirken, HDP Grup Başkanvekili İdris Balüken söz alarak, TBMM Geçici Başkanı Deniz Baykal'dan bu konuda adım atmasını istedi. Balüken, sokağa çıkma yasakları ve devam eden operasyonlar nedeniyle HDP'li milletvekillerinin Ankara'ya gelemediklerini, bu nedenle de oy kullanamadıklarını vurguladı. Balüken, polisin gazlı müdahalesi sonucu hastaneye kaldırılan HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın fotoğrafını göstererek, "oy kullanması gereken milletvekili can çekişiyor" dedi. TBMM Geçici Başkanı Baykal ise, buna karşılık TBMM'nin gündeminin başkanlık seçimi olduğunu, iç tüzük gereği bu görevi gerçekleştirmek zorunda olduklarını hatırlattı.

HDP'nin TBMM yönetimi nasıl şekillenecek?

HDP'nin "görünür" gündemi dışında, kulislerde bir de "görünmeyen gündemi" vardı; kulislerde en çok HDP'nin TBMM yönetiminin nasıl şekilleneceği konuşuldu. Uzun süredir HDP Grup Başkanvekilliği görevini yürüten İdris Balüken'in yeni dönemde de bu görevde kalacağı konuşulurken, diğer grup başkanvekili Pervin Buldan'ın TBMM Başkan Vekili adayı gösterilebileceği bilgisi kulislere yayıldı. Buldan'ın yerine yine bir kadın vekilin grup başkan vekili olacağına kesin gözüyle bakılırken, kulisler o vekilin HDP bileşenlerinden hangi kesimden geleceği üzerine yoğunlaştı. HDP bileşenleri içinde yer alan sol partiler, Buldan'ın TBMM Başkan Vekili, Balüken'in de grup başkanvekil olacağı TBMM'de, ikinci grup başkanvekilliği görevinin sol bileşenlerden gelen bir isim olması gerektiğini savunuyorlar. Yine Meclis idare amirliği ve katip üyelikleri için de sol bileşenlerin "ihmal edilmemesi" gerektiği HDP kulislerinde konuşuluyor.

MHP'de gündem; "kongre olur mu?"

MHP kulislerinde de konuşulan konu, partinin 1 Kasım'da yaşadığı oy ve vekil kaybı çerçevesinde, olağanüstü kongre ihtimalinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği oldu. MHP'de olağanüstü kongre için isimleri geçen muhaliflerden hiçbirinin milletvekili olmaması nedeniyle, TBMM'deki MHP kulisinde ağırlık Genel Merkez'deydi. Ancak, eski vekillerden Sinan Oğan'ın adaylığını açıklaması, yine eski vekil Meral Akşener'in de aday olacağı sinyallerinin artması nedeniyle, MHP grubunda da "önümüzdeki haftayı beklemek gerekir" sohbetleri yapıldı.