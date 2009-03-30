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Politika

MHP adayı Yavaş'tan ciddi suçlamalar

MHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, seçim sonuçlarının YSK'ya doğru yansıtılmasıyla ilgili olarak ciddi suçlamalarda bulundu.

30 Mart 2009 03:00

MHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, seçim sonuçlarının YSK'ya doğru yansıtılmasıyla ilgili olarak ciddi suçlamalarda bulundu.

* Melih Gökçek'le başa baş yarışmaktayız. Sandıkların yüzde 50'si açıldı ama her nasılsa tüm televizyonlarda farklı sonuçlar ortaya çıkıyor.

* En son yüzde 36'ya, yüzde 34 Sayın Gökçek öndedir. Ancak bize gelen haberlere göre, her nasılsa yaşanan elektrik kesintisi Ankara'nın çeşitli yerlerinde devam etmekte

* Dikmen'de oy pusulası hırsızlığı olduğu ihbarı geldi. Gölbaşından da ihbar geldi.

* Dün akşam Yenimahalle İlçe Seçim Kurulu'nda AKP Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı bilgisayarlarla oynarken yakalanmış. Emniyet tutanak tutturmuş ancak emniyet tutanağın bir suretini arkadaşlarımıza vermemiştir.

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