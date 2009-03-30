MHP adayı Yavaş'tan ciddi suçlamalar

MHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, seçim sonuçlarının YSK'ya doğru yansıtılmasıyla ilgili olarak ciddi suçlamalarda bulundu.



* Melih Gökçek'le başa baş yarışmaktayız. Sandıkların yüzde 50'si açıldı ama her nasılsa tüm televizyonlarda farklı sonuçlar ortaya çıkıyor.



* En son yüzde 36'ya, yüzde 34 Sayın Gökçek öndedir. Ancak bize gelen haberlere göre, her nasılsa yaşanan elektrik kesintisi Ankara'nın çeşitli yerlerinde devam etmekte



* Dikmen'de oy pusulası hırsızlığı olduğu ihbarı geldi. Gölbaşından da ihbar geldi.



* Dün akşam Yenimahalle İlçe Seçim Kurulu'nda AKP Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı bilgisayarlarla oynarken yakalanmış. Emniyet tutanak tutturmuş ancak emniyet tutanağın bir suretini arkadaşlarımıza vermemiştir.



