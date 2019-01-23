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Politika

MHP, 21 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP'de 11 ilçe ve 10 belde belediye başkan adayı daha kesinleşti

23 Ocak 2019 18:43

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 21 belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP'den konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Seçim Komisyonu'nun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ Bey’in onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen Belediye Başkan Adaylarımızın listesi aşağıdadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

1 Adıyaman Gerger Namık Kılıç İlçe

2 Afyonkarahisar Bayat Seyfettin Atacan İlçe

3 Afyonkarahisar Sandıklı Mustafa Gürel İlçe

4 Giresun Alucra Suat Aybar İlçe

5 Elazığ Karakoçan Selçuk Perdeci İlçe

6 Hakkari Çukurca Naci Sevinç İlçe

7 Isparta Aksu Süleyman Uzun İlçe

8 Isparta Keçiborlu Osman Gürsel Türksoy İlçe

9 Isparta Sütçüler Mustafa Rıdvan Ertan İlçe

10 Kastamonu Şenpazar Mustafa Eğilmez İlçe

11 Kütahya Simav Eray Efe İlçe

12 Afyonkarahisar Şuhut Karaadilli Abdullah Sarıtepe Belde

13 Elazığ Karakoçan Sarıcan Erhan Keskin Belde

14 Giresun Eynesil Ören Sabit Balcı Belde

15 Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik Tezcan Yılmaz Belde

16 Hakkari Yüksekova Esendere Seyfettin İlhan Belde

17 Siirt Pervari Beğendik Sabri Solmaz Belde

18 Tokat Niksar Gökçeli Atanur Acar Belde

19 Tokat Niksar Yazıcık Ayhan Kayışkıran Belde

20 Yozgat Boğazlıyan Uzunlu İmran Karacabey Belde

21 Bartın Ulus Abdipaşa İsa Tunçer Belde

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