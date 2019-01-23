Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 21 belediye başkan adayını daha açıkladı.
MHP'den konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Seçim Komisyonu'nun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ Bey’in onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen Belediye Başkan Adaylarımızın listesi aşağıdadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
1 Adıyaman Gerger Namık Kılıç İlçe
2 Afyonkarahisar Bayat Seyfettin Atacan İlçe
3 Afyonkarahisar Sandıklı Mustafa Gürel İlçe
4 Giresun Alucra Suat Aybar İlçe
5 Elazığ Karakoçan Selçuk Perdeci İlçe
6 Hakkari Çukurca Naci Sevinç İlçe
7 Isparta Aksu Süleyman Uzun İlçe
8 Isparta Keçiborlu Osman Gürsel Türksoy İlçe
9 Isparta Sütçüler Mustafa Rıdvan Ertan İlçe
10 Kastamonu Şenpazar Mustafa Eğilmez İlçe
11 Kütahya Simav Eray Efe İlçe
12 Afyonkarahisar Şuhut Karaadilli Abdullah Sarıtepe Belde
13 Elazığ Karakoçan Sarıcan Erhan Keskin Belde
14 Giresun Eynesil Ören Sabit Balcı Belde
15 Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik Tezcan Yılmaz Belde
16 Hakkari Yüksekova Esendere Seyfettin İlhan Belde
17 Siirt Pervari Beğendik Sabri Solmaz Belde
18 Tokat Niksar Gökçeli Atanur Acar Belde
19 Tokat Niksar Yazıcık Ayhan Kayışkıran Belde
20 Yozgat Boğazlıyan Uzunlu İmran Karacabey Belde
21 Bartın Ulus Abdipaşa İsa Tunçer Belde