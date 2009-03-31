MHP 1 oy farkla kazandı

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Kurudere beldesinde, 2 belediye başkan adayının seçimde aldığı oyların eşitliği, ilçe seçim kurulunda bozuldu. İlk sayımlarda geçersiz sayılan 1 oy, ilçe seçim kurulunca geçerli sayılarak MHP adayının seçimi kazandığına karar verildi.



Kurudere beldesindeki belediye başkanlığı seçimlerinde, AKP adayı Ali Dilsiz ile MHP adayı Mehmet Alemdar 615'er oy aldı. İki kez yapılan sayımda adayların oylarının eşit olduğuna karar verildi. Ancak ilçe seçim kurulunca son kez yapılan sayımda, MHP adayı Alemdar'a verilen ve parti ambleminin üzerine vurulduğu için geçersiz sayılan 1 oyun geçerli kabul edilerek. Belde belediye başkanlığını 616 oyla MHP adayı Alemdar'ın kazandığına

karar verildi.



Diğer aday Ali Dilsiz ise, konuyla ilgili olarak il seçim kuruluna başvurma haklarının bulunduğunu bu haklarını kullanacaklarını belirtti.

