MHK, hamkemleri telekulağa karşı uyardı

Son iki aydır Almanya'da başlayıp, Türkiye'yi de etkisi altına alan 'Şike ve bahis' skandalları üzerine hakemlere şu uyarılar yapıldı:



1- Dinleniyor olabilirsiniz bu nedenle dikkatli konuşun



2- Bilmediğiniz, tanımadığınız numaraları açmayın



3- Gelen şüpheli telefonları, derhal MHK'ye bildirin



Almanya'da Bochum savcılığı tarafından yürütülen ve ucu artık resmen Türkiye'ye de dokunan 'Şike ve Bahis' skandalları, hakem camiasında paranoyaya dönüştü. Hakemler artık çalan her telefona şüpheyle yaklaşır oldu. Akşam gazetesinin haberine göre, Merkez Hakem Kurulu (MHK), resmi bir talimat yayınlamasa da otokontrol sistemi hakemlerin sohbetlerine ve bire bir görüşmelerine yansıdı. MHK üyeleri ve hakemler, yakın arkadaşlarına aynı uyarıyı yapıyor: 'Aman telefonlara dikkat!'



Adları bugüne kadar Almanya'daki soruşturmada hiç geçmemesine rağmen tedbiri elden bırakmayan hakem camiası, dost sohbetlerde yanlış anlaşılmalara neden olmaması için bir önlem paketini hayata geçirdi. İşte resmiyete dökülmeyen ancak kulaktan kulağa fısıldanan uyarılar:



1- Telefonlar dinleniyor olabilir. Şike ve bahis muhabbeti ya da maçların skorlarıyla ilgili tanıdığınız kişilerle bile fikir alışverişi yapmayın.



2- Gizli veya özel numaraları açmayın. Hatta numarası gözüken ama tanımadığınız telefonları açmayın.



3- Eğer tanımadığınız biri ya da tanıdık vasıtasıyla arayan kişilerin, maç ve skor tahmini ile ilgili konuşmalarını, derhal MHK ve Futbol Federasyonu'na bildirin.



İşte bu üç maddede özetlenen konular, hemen hemen her konuşmada gündeme geliyor. Hakem camiasını mutlu eden bir gerçek de, yaşanan şike ve bahis olaylarına hiçbir Türk hakeminin karışmaması.