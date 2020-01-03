MHK Başkanı Zekeriya Alp, Zorlu'daki görüşmenin detaylarını anlattı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy’un yer aldığı Zorlu’daki buluşma uzun süre gündemi meşgul etmişti. MHK Başkanı Zekeriya Alp, yapılan görüşme ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yapılan görüşmenin detaylarını anlatan Zekeriya Alp, şu ifadeleri kullandı:

“MHK olarak benim o görüşmede yer almamın ana sebebi, Fenerbahçe Kulübü tarafından hakem atamaları ile ilgili yapılan eleştirilerin herkes için rahatsız edici boyutlara ulaşmasıydı. Bir de Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası olduğu iddiası vardı. Biz yaptığımız toplantı sonrası kural hatası olmadığına karar verdik. Saat 11 gibi gazeteci arkadaş beni aradı ve kural hatası ile ilgili bir soru sordu. O dönem henüz Fenerbahçe TFF’ye başvuruda bulunmamıştı. Ben de kural hatası olmadığını gazeteciye söyledim. Rutin bir işlemdir. Daha önce de yapmıştık.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkanvekili Semih Özsoy ile yaptığımız görüşmede elimde kural koyan kurum olan IFAB’tan gelen mailin Türkçesi ve İngilizcesi vardı. Türkçe olarak okudum maili… O mailde de kural hatası olmadığı yazıyordu. Bu arada Semih Özsoy, taç ile ilgili soru sordu. Onda da kural hatası olmadığını ifade ettik.

Fenerbahçe’nin hakem atamaları ile ilgili de şikayeti vardı. Bir hakeme her hafta maç verme şansımız yok. Zaman içerisinde çok yüksek puan almışsa bir arkadaş, ödül olarak bir maç daha veriyoruz. Atama sistemimizi anlattım. VAR’da görev veriyoruz. VAR’da verdiğimiz hakemleri dikkate almamışlar sanırım ki böyle bir eleştirileri oldu. Bu işin bir de ceza boyutu var. Her hafta ceza alan hakemler var. Onların da atama yapılması mümkün değil.

Hakem VAR’a gidiyor ve karar değiştiriyorsa puanı düşüyor. Avrupa’nın tüm ülkelerinde böyle uygulanıyor. Biz de bu uygulamayı yapıyoruz. Ali Koç konuşmamızın ardından ikna oldu ve teşekkür ederim dedi. Olayları farklı yerlere götürmenin kimseye faydası olmaz. Toplantının yeri konusundaki eleştirilere saygı duyarım. ama şunu da belirtmek isterim adaletin mekanı olmaz.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemleri ile de özel toplantı yaptık. Fikir alış-verişinde bulunduk. Pozisyonları her zaman tartışırız, konuşuruz, değerlendiririz. Özellikle de standart bir karar vermek için yaparız. Bu görüşmemiz de sorgulama olarak lanse edildi.

Fenerbahçe maçları ile ilgili bir liste var önümde… Bu listeyi görüşmede de Ali Koç ve Semih Özsoy’a aynen kendilerine aktarmıştım. Gazişehir maçında hakem penaltı olmayan bir pozisyonda penaltı çaldığı için ceza aldı. Bir başka Fenerbahçe maçında hakem harika maç yönetmesine rağmen VAR’a gittiği için ceza yedi. Nasıl ödül oluyorsa ceza da oluyor. Fenerbahçe’nin Ankaragücü ile oynadığı maçı yöneten Abdülkadir Bitigen, çok kötü puan aldı. Bu nedenle ertesi hafta maç vermedik. Ne yani kötü puan alan bir hakemi Fenerbahçe kazandığı için bir sonraki hafta maç mı verelim?

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi haftalar önceden belliydi. Halil Umut Meler bu maça hazırlandı. Ancak daha sonra karar değiştirdik. İki takım da bir önceki hafta yenilgi yaşamıştı. Cüneyt Çakır ve ekibini bu maça verelim. Sıkıntıda olan iki takımın mücadelesini sorunsuz bir şekilde yönetmesi için…”

Türkiye’de hakemlik yapmanın zor olduğunu belirten Zekeriya Alp “Ne acıdır ki, futbol ailesi olarak hatayı en aza düşürmesi için getirdiğimiz teknolojiyle hakemlerimizi daha tartışılır hale getirdik” dedi.