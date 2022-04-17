MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun üyelerle birlikte istifasını sunduğunu duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya istifasını sunmuştur. Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Ayrıca MHK'nin yeni başkan ve üyelerinin belirlenerek en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

Ne olmuştu?

Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart 2022'de Türk futbol tarihine geçen bir karara imza atmıştı. Süper Lig ve A Klasman hakemlerinden Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya kızağa çekilen isimler oldu.

Hakemler ve gözlemciler daha sonra görevlerine iade edilselerde herhangi bir maçta görevlendirilmediler.

Ferhat Gündoğdu hakemler için, "Ne TFF Başkanı Nihat Özdemir ne de herhangi bir kulüp... Bu tamamen benim ve kurulumun hazırladığı listedir. Bu listeden tamamen ben sorumluyum" açıklamasında bulunmuştu.