MGK'ya ana muhalefet partisi de katılsın

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Milli Güvenlik Kuruluna (MGK) ana muhalefet partisi de iştirak edecek şekilde değişiklikler yapılsa bunun çok faydalı olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Gül, TRT 1'de Çankaya Köşkü'nden canlı olarak yayımlanan ''Politik Açılım'' programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İktidar -muhalefet arasında son dönemdeki gelişmeler nedeniyle yaşanan gerginliklerin hatırlatılması ve ''Siz muhalefet liderleriyle neden bir görüşme yapmıyorsunuz? Muhalefetin kaygıları konusunda biraz daha fazla devreye girmemez misiniz?'' sorusu üzerine Gül, cumhurbaşkanlığı görevini yürüttüğü 2 yıllık süre içinde, katılmayanlar olduğu için bütün liderleri bir masa etrafında oturtup tartışma imkanı olmadığını belirtti. Gül, şöyle konuştu:

''Ana muhalefet partisi başkanı dışındakiler geldi, beraber oturduk, beraber konuştuğumuz konular oldu. Ama ben tek tek parti başkanlarını bir kaç sefer davet edip onlarla çok geniş ve detaylı konuştum. Bugün tartışılan iki konuyu da bundan 3-4 ay önce, bunlar bugünün konuları değil, Sayın Baykal, Sayın Bahçeli ve Sayın Türk, hepsini davet ettim. Bu konu bugünün değil, biz 6 aydır çok sıcak bir şekilde yaşıyoruz. Belediye başkanlığı seçiminden sonra ben davet ettim. Hepsiyle çok geniş şekilde, kamuoyunun bildiklerinin daha ötesine gidecek şekilde her şeyi paylaştım, her şeyi kendileriyle konuştum. Neler düşündüğümüzü, benim neler düşündüğümü...''



-''DAVETİ YAPACAĞIM''-



''Bir ihtiyaç oluşursa tekrar görüşebilir misiniz?'' sorusuna Gül, ''Olmaz mı, şüphesiz ki tekrar görüşebilirim. Bu aslında benim bir noktada vazifem de... '' yanıtını verdi.

Bir aksama olmazsa Başbakan ve diğer devlet yetkilileriyle düzenli görüştüğünü anımsatan Gül, şöyle devam etti:

''Aslında MGK'ya ana muhalefet partisi de iştirak edecek şekilde değişiklikler yapılmış olsa, bunun çok faydalı olacağı kanaatindeyim. Çünkü buralarda günlük meseleler olmuyor, hükümet zaten günlük meseleleri götürüyor. Ama Türkiye'nin çok önemli meseleleri buralarda tartışıldığı için bilgilenme konusunda, tam bilgi sahibi olarak konuşmaları konusunda önemli olduğu kanaatindeyim. Ama o, kanun, Anayasa meselesi ayrı bir konu.''

Gazetecilerin, ''Her MGK sonrasında ana muhalefet başkanıyla görüşebilirsiniz'' sözleri üzerine Gül, ''Ben bunu düşünüyorum ve bu daveti yapacağım. Zaten böyle bir kararım da var. Sadece ana muhalefet partisi başkanı değil. Hem Meclis Başkanı ile hem ana muhalefet partisi genel başkanıyla belki bu kadar sık olmasa da bunu ben iki ayda bir yapılan MGK toplantılarından önce veya sonra yapmayı düşünüyorum'' diye konuştu.