MGK'dan 'vatandaşların kardeşliği' açıklaması çıktı

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Köşk 'demokrasi ve hukuk' başlığıyla duyurdu







MGK Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada kurul toplantısına ilişkin olarak bilgi verilirken, Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler komutanlığı birimlerinde yapılan tarihi aramalarla sonuçlanan sürece değinilmedi.Açıklamada, terörle mücadelenin "azim ve kararlılıkla sürdürüleceği" vurgulanırken "vatandaşların kardeşliğe olan zarar verecek olgulardan uzak duracağına olan inancçın teyit edildiği" vurgulandı.

CCumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesi "cankaya.gov.tr"de MGK bildirisi için "demokrasi ve hukuk" vurgusu yapıldı.



Sitede, MGK bildirisinin haberi şöyle verildi:



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında “terörün tasfiyesine yönelik mücadeleye devam edileceği” kararı ile birlikte demokrasi ve hukuk ilkeleri vurgulandı.

Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen 2009 yılının son toplantısının ardından MGK Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan bildiride, ülke güvenliğini ilgilendiren iç ve dış gelişmelerin kapsamlı bir değerlendirilmesinin yapıldığı, ülkenin bütünlüğünü, milletin birliğini ve huzurunu hedef alan terörün ve beslendiği ortamın tasfiyesine yönelik mücadeleye kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.







Vatandaşların Sağduyusu ve Kardeşlik Olgusu



MGK bildirisinde, “Ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliği ve huzurunu hedef alan terörün ve beslendiği ortamın tasfiyesine yönelik mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulanmıştır. Çağdaş demokrasi ve hukuk ilkeleri çerçevesinde vatandaşlarımızın, her zaman olduğu gibi sağduyulu davranacağına ve kardeşlik olgusunu zedeleyecek davranışlardan kaçınacağına duyulan güven bir defa daha teyit edilmiştir” denildi.



Irak ve Kıbrıs



Irak’ta 7 Mart 2010’da yapılması beklenen parlamento seçimleri ışığında bu ülkede yaşanan gelişmeler, terörle mücadeleye ilişkin üçlü işbirliği sürecinin seyri ve Irak ile ilgili gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu temelinde adada iki taraf arasında devam eden müzakere sürecinin ayrıntılarıyla gözden geçirildiği kaydedildi.



AB süreci



Bildiride ayrıca, Ekim 2005’te başlayan Avrupa Birliği üyelik müzakerelerindeki ve reform sürecimizdeki mevcut durumun, son gelişmeler ışığında ele alındığı, Lizbon Antlaşması sonrası Avrupa Birliği kurumlarındaki yeni yapılanmalar ve Aralık 2009 Zirvesi sonuçlarının tüm yönleriyle değerlendirildiği de kaydedildi.

MGK'dan yapılan resmi açıklama

Milli Güvenlik Kurumu; 28 Aralık 2009 günü olağan toplantısını yapmıştır.. Toplantıda;. Ülke güvenliğini ilgilendiren iç ve dış gelişmelerin kapsamlı bir değerlendirmesi yapılmıştır; ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini ve huzurunu hedef alan terörün ve beslendiği ortamın tasfiyesine yönelik mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulanmıştır.çağdaş demokrasi ve hukuk ilkeleri çerçevesinde, vatandaşımızın, her zaman olduğu gibi, sağduyulu davranacağına ve kardeşlik olgusunu zedeleyecek davranışlardan kaçınacağına duyulan güven bir defa daha teyit edilmiştir.7 Mart 2010'da yapılması beklenen parlemento seçimlerinin ışığında, Irak'taki gelişmeler, terörle mücadeleye ilişkin üçlü işbirliği sürecinin seyri ve Irak ile ilişkiler ele alınmıştır.Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin olarak BM Genel Sekreteri'nin iyi niyet misyonu temelinde Ada'da iki taraf arasında devam eden müzakere süreci ayrıntılarıyla gözden geçirilmiştir. Esasen MGK'nın, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir kapsamlı çözümün parametrelerine dair görüşleri, 30 Haziran 2009'da yapılan toplantısını takiben yayımlanan basın bildirisiyle kamuoyuna açıklanmıştır.Sayın Başbakan'ın 30 Ekim 2009'da sayın Yunanistan Başbakanı'na gönderdiği mektupta da belirtildiği üzere, çözüm sürecinde uluslararası toplumun ve ilgili tarafların daha aktif ve teşvik edici bir rol üstlenmesi önem taşımaktadır. Bu çerçevede müzakerelerin seyrine ve nihai hedefine zarar verecek adımlardan kaçınılması gerektiği de vurgulanmıştır.İlgili tüm taraflarda gerekli siyasi iradenin bulunması durumundai adil ve kalıcı bir çözüme kısa sürede ulaşılmasının mümkün olduğu değerlendirilmiştir.Ekim 2005'te başlayan Avrupa Birliği Üyelik müzakerelerindeki ve reform sürecimizdeki mevcut durum, son gelişmelerin de ışığında ele alınmış; Lizbon Anlaşması sonrası Avrupa Birliği kurumlarındaki yeni yapılanmalar ve Aralık 2009 zirve sonuçları tüm yönleriyle değerlendirilmiştir.Türkiye'nin kararlılıkla sürdürdüğü üyelik müzakerelerinin hızlandırılmasının, Avrupa Birliği müstesebatıyla ilgisi bulunmayan siyasi engellemeler ve ikili sorunlardan arındırılmasının tüm tarafların yararına olacağı vurgulanmıştır.