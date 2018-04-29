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BBC Türkçe

MGK'dan açıklama: PKK/PYD-YPG'ye destek, dostluk ve müttefiklikle bağdaşmıyor

Milli Güvenlik Kurulu yazılı açıklamasında 'PKK/PYD-YPG'ye desteğin dostlukla bağdaşmadığı' açıklamasını yaptı. ABD, Salı günü Suriyeli Kürtlere silah teslimatının başladığını duyurmuştu.

29 Nisan 2018 20:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) "PKK/PYD-YPG'ye destek, dostluk ve müttefiklikle bağdaşmıyor" açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan ve yaklaşık 4 buçuk saat süren toplantı sonrası MGK bildirgesinde "IŞİD'le mücadelede Türkiye'yle yapılacak stratejik işbirliğinin de tüm dünyanın yararına olacağı" kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Salı günü Suriye'de Kürt Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) küçük silah ve araç teslimatının başladığını duyurmuştu.

Suriye'de SDG'nin omurgasını Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı YPG oluşturuyor.

MGK'nın yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'nin beklentisi göz ardı edilerek Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kisvesi altında faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüne uygulanan destek politikasının dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayacağı vurgulanmıştır."

"DEAŞ'la (IŞİD) mücadele kapsamında yaptığımız tüm uyarılara rağmen, bazı teröristlerin çeşitli ülkelerde eylem yapabilmelerinin sorgulanması gerektiği dile getirilmiştir. Terörle mücadele konusunda önemli tecrübeye sahip Türkiye ile stratejik işbirliği tesis edilmesinin tüm dünyanın yararına olacağı kaydedilmiştir."

"Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerin yaşanılabilir hale gelmesiyle, yüz bini aşkın Suriyelinin yaşadıkları yerlere geri dönmesinin önemi üzerinde durulmuştur."

"Türkiye'nin Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulmak için, ülke genelindeki ateşkesi tahkim etmek ve güven artırıcı önlemler geliştirmek üzere, Rusya Federasyonu ve İran'la birlikte tesis etmeye çalıştığı 'çatışmasızlık bölgelerinin', insani ve siyasi açıdan bölge barışına katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir."

MGK bildirgesinde ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliğinin de desteklendiği ifade edildi.

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