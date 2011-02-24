-MGK'DA MISIR, LİBYA VE TUNUS GÖRÜŞÜLDÜ ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, ''Tunus, Mısır ve Libya'daki gelişmeler ve bunların bölgesel yansımaları değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, değişim ve dönüşüm sürecinin bölgesel barış, istikrar ve refaha hizmet edecek şekilde sonuçlandırılmasına atfedilen önem ifade edilmiştir'' denildi. MGK'nın bugün gerçekleştirdiği olağan toplantının ardından MGK Genel Sekreterliğince açıklanan bildiride, toplantıda terörle mücadelenin tüm veçhelerini kapsayan çok boyutlu tedbirlerin uygulanması bağlamında son MGK toplantısından bu yana kaydedilen gelişmelerin gözden geçirildiği belirtildi. Devletin tüm kurumlarının bu tedbirlerin uygulanmasını gelecek dönemde de işbirliği içinde ve kararlılıkla izleyeceklerinin teyit edildiğinin kaydedildiği bildiride, bu çerçevede İçişleri Bakanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müstearlığınca yürütülen terörle mücadele stratejisine ilişkin çalışmaların gözden geçirildiği ifade edildi. Bildiride, şöyle denildi: ''Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin pekiştirilmesine dayanan bu kapsamdaki çalışmalar sürdürülürken, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, milletimizin güvenliğini ve vatandaşlarımızın yaşama hakkını hedef alan terörle mücadelenin de hukuka saygı ve insan haklarının korunması temelinde, taviz verilmeksizin, aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği bir kez daha vurgulanmıştır. Bu mücadelenin en önemli unsurlarından birini, devletimizin birlik ve bütünlüğü ile kökü asırlara dayanan kardeşlik ve barış içinde bir arada yaşama duygusuna gönülden inanana vatandaşlarımızın terör örgütü ve yandaşlarının her türlü tahrik ve girişimleri karşısında sağduyularını korumaya devam edeceklerine olan kati inanç teşkil etmektedir.'' -IRAK'TAKİ SON GELİŞMELER- Bildiride, toplantıda Irak'taki son gelişmelerin de değerlendirildiği, Irak'lı siyasi gruplar arasında varılan mutabakat uyarınca 21 Aralık 2010'da kurulan yeni Irak hükümetinin Irak halkının temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ekonomik kalkınma ve yeniden imar faaliyetlerini anılan mutabakat çerçevesinde etkin şeklide yürütebilmesinin Irak'ta ulusal uzlaşıya, toplumsal huzur ve halkın esenliğine katkı sağlayacağı ifade edildi. Türkiye'nin Irak'a bu yöndeki desteğinin devam edeceği yinelenen bildiride, Türkiye-Irak-ABD üçlü işbirliği mekanizması kapsamında terörle mücadeleye ilişkin son dönemde gerçekleştirilen çalışmaların da gözden geçirildiği aktarıldı. -ORTADOĞU'DAKİ GELİŞMELER- Bildiride, toplantıda Lübnan'da yaşanan hükümet krizi ile Tunus, Mısır ve Libya başta olmak üzere, Ortadoğu bölgesindeki ülkelerde meydana gelen gelişmelerin ele alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Bu bağlamada, Lübnan'daki hükümet kurma sürecinin kardeş Lübnan toplumu içinde bölünme ve ayrışmalara yol açmadan anayasal çerçevede ve demokratik meşruiyet zemininde bir an önce başarıyla sonuçlandırılmasına yönelik temennimiz teyit edilmiştir. Tunus, Mısır ve Libya'daki gelişmeler ve bunların bölgesel yansımaları değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, değişim ve dönüşüm sürecinin bölgesel barış, istikrar ve refaha hizmet edecek şekilde sonuçlandırılmasına atfedilen önem ifade edilmiştir. Ayrıca bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın talepleri üzerine yürütülen tahliye talepleri değerlendirilmiş, bundan sonraki süreçte alınabilecek ilave tedbirler görüşülmüştür.''