MGK'da IŞİD'deki rehineler, Gazze, Irak, Suriye ve veda vardı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son kez başkanlık ettiği Milli Güvenlik Kurulu, son yılların en kısa toplantısını yaptı. Toplantı 1,5 saat sürdü.



Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ağustos ayı olağan toplantısı saat 14.00’te başladı, 15.30'a sona erdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kurul üyelerine veda etti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye’nin 12’inci Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise toplantıya son kez Başbakan sıfatıyla katıldı. MGK’nın bundan sonraki ilk toplantısına Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak başkanlık edecek.

Toplantıda hem ülke içindeki gelişmeler hem de başta IŞİD’in Kuzey Irak’taki ilerleyişi olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

'Ulusal güvenliği tehdit eden yapılanmalar'

Hükümetin 'paralel yapı' olarak adlandırdığı Gülen Cemaati'nin devlet içindeki yapılanması son dönemdeki MGK toplantılarının değişmeyen başlıklarından biri.



Hem 26 Haziran, hem de 30 Nisan 2014 tarihinde yapılan MGK toplantılarında bu konu ele alınmış, toplantıların ardından yayınlanan bildirilerde Cemaat'ten isim verilmeden "Ulusal güvenliğimizi tehdit eden yapılanmalar' ya da 'Devlet içindeki illegal yapılanmalar' diyerek söz edilmişti. Toplantılarda buna yönelik tedbirlerin değerlendirildiği vurgulanmıştı.

Toplantıda, Gazze'deki son durum ve Suriye'de yaşananlar da ele alındı.