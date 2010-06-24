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MGK'da 3 askeri seçenek masada

Gözler bugün İstanbul'da yapılacak kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısında.

24 Haziran 2010 03:00

T24 - Milli Güvenlik Kurulu, terörle mücadele gündemiyle bugün toplanacak. Kuzey Irak'taki PKK varlığının yok edilmesine dönük askeri ve diplomatik seçenekler masaya yatırılacak.

Gözler bugün İstanbul'da yapılacak kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısında.

Terörle mücadele gündemiyle İstanbul Harp Akademileri Komutanlığı’nda yapılacak toplantıda, Şemdinli saldırısının ardından toplanan Güvenlik Zirvesi’nde değerlendirilen teröre karşı ek tedbirler değerlendirilecek.

Bunlar arasında, bölgedeki profesyonel birliklerin sayısının artırılması, istihbarat personelinin ve sınır birliklerinin takviye edilmesi gibi tedbirler bulunuyor.


3 seçenek

Kuzey Irak'taki PKK varlığının yok edilmesine dönük askeri ve diplomatik seçeneklerin masada olduğu belirtilirken, Kurul'un kapsamlı bir sınırötesi kara harekatı, vur-kaç taktiğine dayalı sınırlı kara harekatı ve hava harekatlarının devamı seçenekleri arasında bir değerlendirme yapması bekleniyor.

Irak merkezi yönetimi ile Kuzey Irak bölgesel yönetimi üzerindeki diplomatik baskıların artırılmasının da gündemde olduğu ifade ediliyor.


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