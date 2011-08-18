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Politika

MGK toplantısında yeni düzen  ANKARA (A.A)

18 Ağustos 2011 19:18

-MGK toplantısında yeni düzen  ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) şimdiye kadar sivil üyelerin masanın bir tarafında asker üyelerin bir tarafında yer aldığı oturma düzeninde değişikliğe gidilerek, üyeler protokol sırasına göre karışık şekilde toplantı masasında yerlerini aldı.  Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MGK'nın şimdiye kadar süregelen oturma düzeninin ilk kez bugünkü toplantıda değiştiğini ve bundan sonraki toplantılarda da bu uygulamanın süreceğini belirtti.  MGK'nın önceki toplantılarında kurulun asker üyelerinin masanın bir tarafında, sivil üyelerinin diğer tarafında oturduğunu anımsatan Sever, ''toplantıda iki farklı taraf varmış gibi'' ortaya çıkan görüntünün giderilmesi amacıyla protokol sırasına göre asker ve sivil üyelerin oturmasına karar verildiğini kaydetti.  Sever, bundan sonraki MGK toplantılarında kurulun asker ve sivil üyelerinin karışık şekilde masada yer alacağını bildirdi.

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