MGK: Suriye ile ilgili adımlar kararlılıkla atılacak

Suriye ile yaşanan uçak krizi sonrası merakla beklenen MGK toplantısında, Esed yönetimine karşı atılacak adımların kararlılıkla sürdürüleceğine vurgu yapıldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Türk jetinin düşürülmesi ile ilgili olarak uluslararası hukuktan doğan hakların kullanılacağı belirtilirken, "Türkiye'nin bu saldırgan eylem karşısında uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm haklarını mahfuz tutarak kararlılıkla hakreket edececiği vurgulanmıştır"denildi.

MGK'nın 5 saat süren haziran ayı olağan toplantısının ardından yayımlanan bildiride, toplantıda ülke güvenliğini ilgilendiren iç ve dış gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Terörle mücadeleye bugüne kadar olduğu gibi kapsamlı ve çok yönlü bir yaklaşımla bütün imkanlar seferber edilerek en güçlü şekilde ve aynı kararlılıkla devam edileceği vurgulanan bildiride “Terör eylemlerinin, toplumsal barışın tesisi ve sorunun çözümüne yönelik irade ve bu yönde atılacak sağduyulu adımları sabote edemeyeceğinin altı çizilmiştir” ifadesine yer verildi.

Suriye tarafından askeri uçağın düşürülmesi olayının da yer aldığı bildiride, şöyle denildi:

“Test ve eğitim görevi icra eden silahsız bir uçağımızın 22 Haziran 2012 tarihinde uluslararası hava sahasında Suriye tarafından vurulması olayı ayrıntılı olarak ele alınmış, Türkiye'nin bu saldırgan eylem karşısında uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm haklarını mahfuz tutarak kararlılıkla hareket edeceği vurgulanmıştır. Suriye'deki gelişmeler kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiş bu ülkede akan kanın, bir an evvel durdurulması ve halkın meşru talepleri doğrultusunda demokratik sürecin önünün en kısa sürede açılması gerektiği ifade edilmiş, ayrıca sınır bölgesinde yaşanan son gelişmeler değerlendirilmiştir.”

Siyasi gelişmeler yakından takip ediliyor

Bildiride Irak'ın güvenliğine, istikrarına ve toprak bütünlüğüne önem atfeden Türkiye'nin, bu ülkedeki siyasi gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürdüğü belirtilerek, Irak'ta 6 ayı aşkın süredir devam eden siyasi bunalımın bir an önce demokratik ve anayasal çerçevede çözüme kavuşturulmasının önem taşıdığı vurgulandı.

Bildiride, şunlar kaydedildi:

“Mısır'da 16-17 Haziran 2012 tarihlerinde düzenlenen ve demokratik dönüşüm sürecinin ilerletilmesi bakımından büyük önem taşıyan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarının açıklanması memnuniyetle karşılanmış, geçiş sürecinin demokratik meşruiyet, ulusal birlik ve uzlaşı anlayışı temelinde halkın meşru talep ve beklentileri doğrultusunda başarıyla ve zamanında tamamlanmasının önemi vurgulanmış, Türkiye'nin Mısır'ın tarihi değişim ve demokratik dönüşüm sürecini desteklemeye devam edeceği ifade edilmiştir.

Doğu Akdeniz'deki haklarımız

Libya'daki gelişmeler değerlendirilmiş, 7 Temmuz 2012 tarihinde yapılması öngörülen ulusal kongre seçimlerinin barış ve huzur ortamı içerisinde gerçekleştirilerek siyasi geçiş sürecinin ülkenin birlik ve toprak bütünlüğü temelinde sürdürülmesi yolundaki temenni ifade edilmiş, bu süreçte Türkiye'nin Libya'ya verdiği desteği sürdüreceği belirtilmiştir.

Ülkemizin ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki temel hak ve çıkarlarının korunmasına yönelik alınan önlemler ve önümüzdeki denemde atılacak adımlar kapsamlı olarak ele alınmış, son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirilmiştir

Ülkemizin dış politika öncelikleri arasında yer alan Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması konusunda ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın iş birliği içerisinde icra ettikleri faaliyetlerin sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.”