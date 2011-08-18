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Politika

MGK SONA ERDİ ANKARA (A.A)

18 Ağustos 2011 22:07

-MGK SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan ağustos ayı olağan toplantısı 4,5 saat sürdü. Toplantıya Orgeneral Necdet Özel Genelkurmay Başkanı olarak ilk kez katılırken, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel, Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mehmet Erten ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu da ilk kez kurulda hazır bulundu.

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