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MGK: PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçler toplanmalı

ANKARA,(DHA) - MİLLİ Güvenlik Kurulu Sonrası açıklanan MGK'da,"Suriye'de DEAŞ ile fiilî mücadelenin büyük ölçüde tamamlanmış olması sebebiyle, PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçlerin, gecikmeksizin toplanması gerektiği kuvvetle vurgul

18 Ocak 2018 00:47

ANKARA,(DHA) - MİLLİ Güvenlik Kurulu Sonrası açıklanan MGK\'da,\"Suriye\'de DEAŞ ile fiilî mücadelenin büyük ölçüde tamamlanmış olması sebebiyle, PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçlerin, gecikmeksizin toplanması gerektiği kuvvetle vurgulanmıştır\" denildi. 

5 maddelik MGK bildirisi şöyle:\" 1.Ülkemizin asayiş ve güvenliğini etkileyen iç ve dış gelişmeler ile Türkiye\'yi yakından ilgilendiren uluslararası konular gözden geçirilmiş; terörle mücadele çalışmaları tüm boyutlarıyla ele alınmıştır.  terör örgütlerinin faaliyetleri başta olmak üzere, ülkemizin millî güvenliğine yönelik tehditlere karşı hukuk çerçevesinde alınan ve kurulumuzca önerilen tedbirler gözden geçirilmiş; terörün sonlandırılması için yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir.
 2. 2017 yılı içinde meydana gelen hadiseler ile 2018 yılına dair muhtemel gelişmeler, millî güvenlik siyaseti çerçevesinde müzakere edilmiştir. 
3. Terör örgütlerinin ülkemize yönelik açık tehdidi söz konusu iken, NATO çatısı altında ve ikili ilişkilerimizde müttefikimiz olan bir devletin, güvenliğimizi dikkate almadan teröristleri ortak ilan edip silahlandırması üzüntüyle karşılanmıştır. 
Suriye\'de DEAŞ ile fiilî mücadelenin büyük ölçüde tamamlanmış olması sebebiyle, PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçlerin, gecikmeksizin toplanması gerektiği kuvvetle vurgulanmıştır. 
Türkiye\'nin, sınırlarının hemen yanıbaşında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir. 
Sınır emniyetimizi tahkim etmenin yanı sıra vatandaşlarımız ile bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, ilk aşamada Suriye\'nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır. 
Ülkemizin, üyesi olduğu uluslararası örgütlerden ve taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan sorumluluklarını, terörle mücadele dâhil yerine getirmek suretiyle, bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağladığının altı çizilerek, müttefiklerimizden de aynı ilkeli tutumun beklendiği ifade edilmiştir. 
4. İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın İstanbul\'da yapılan toplantısında sergilenen \"Doğu Kudüs\'ün Filistin Devleti\'nin başkenti olduğu\" yönündeki irade ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'nda alınan Kudüs\'ün statüsünün korunmasına ve Filistin\'e destek kararının, bölgede istikrarın ve kalıcı barışın sağlanmasına hizmet edeceği tekraren teyit edilmiştir. 
5. Terör örgütleriyle mücadele kapsamında, yurt bütününde uygulanan Olağanüstü Hâl değerlendirilmiş; demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükûmete, Olağanüstü Hâlin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır. \"

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