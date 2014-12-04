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MGK Genel Sekreterliği: 'Bütün cemaatler örgüt kapsamına alındı' iddiası gerçek dışı

AKP iktadarının Gülen Cemaati ile birlikte, tüm cemaatleri örgüt kapsamına aldığı öne sürülmüştü

04 Aralık 2014 12:54

MGK Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada "tüm cemaatlerin örgüt kapsamına alındığı" iddiaları yalanlandı.

AKP iktadarının Gülen Cemaati ile birlikte, Menzil Tarikatı, Süleyman Efendi Cemaati, İsmailağa, İskenderpaşa ve Nur Cemaatleri'ni de örgüt kapsamına aldığı öne sürülmüştü.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde bazı basın-yayın organlarında 30 Ekim 2014 tarihli MGK Toplantısı'nda bütün cemaatlerin örgüt kapsamına alınarak kodlandığına dair haber/yorumların yer aldığı tespit edilmiştir. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır."

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