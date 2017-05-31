MGK bildirisinde AB vurgusu

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) olağan toplantısı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaklaşık 4,5 saat sürdü. Toplantı sonrası yapılan açıklamada YPG, PKK ve IŞİD'le mücadeleye dair mesajlar verilirken Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin önemü vurgulandı.

Açıklamada, ABD'nin Rakka operasyonu kapsamında YPG'ye yağtığı silah yardımına tepki verildi şunlar ifade edildi:

"Türkiye'nin beklentisi gözardı edilerek Suriye Demokratik Güçleri kisvesi altında faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüne uygulanan destek politikasının dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayacağı vurgulanmıştır."

'FETÖ', PKK ve IŞİD vurgusu

Açıklamada şöyle devam edildi:

"FETÖ, PKK ve DEAŞ başta olmak üzere, her türlü tehdide karşı alınan tedbirler görüşüldü. DEAŞ'la mücadele, tüm uyarılarımıza rağmen bazı teröristlerin çeşitli ülkelerde eylem yapması sorgulanmalı."

AB ile ilişkiler

"Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin tam üyelik hedefi doğrultusunda vize muafiyeti, fasıllar konusunda çıkartılan engellerin kaldırılması ve sığınmacılara yapılacak yardımlarla ilgili taahhütlerin yerine getirilmesi çerçevesinde geliştirilmesinin desteklendiği ifade edilmiştir."

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