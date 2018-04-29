MGK: Bazı müttefiklerin YPG'ye verdiği silahlar PKK'da ele geçiriliyor

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. 6 saat süren toplantının ardından yapılan açıklamada "Bazı müttefik ülkelerin YPG'ye verdiği silahlar PKK terör örgütünde ele geçiriliyor" denildi.

Açıklamada, "Bazı müttefik ülkelerin PYD-YPG terör örgütüne verdiği silah ve mühimmatın PKK terör örgütünde ele geçiriliyor olması, Türkiye'nin, bunların farklı isimler altında gözükse de aslında aynı örgüt olduğu konusunda ısrarla ortaya koyduğu ikaz ve itirazındaki haklılığını bir kez daha teyit etmiştir" ifadeleri de yer aldı.

Ayrıca, "Suriye ve Irak'tan yönelen bir tehdidin tespiti ve saldırı durumunda, uluslararası hukuk çerçevesinde gereğinin yapılmaya devam edileceği" vurgulandı.

MGK açıklamasından diğer bazı satırlar şöyle:

"Türkiye'nin sınırları boyunca bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceği, PKK/PYD-YPG terör örgütlerinin, diğer bir terör örgütü DEAŞ ile mücadelesi ileri sürülerek meşrulaştırılamayacağı bir kez daha vurgulanmıştır...

"Eli kanlı terör örgütü ve uzantılarının, siyasi parti temsilcileri başta olmak üzere sivillere ve masum insanlara yönelik suikastleri de örgütün tek amacının kendisinden olmayan herkesi yok etmek olduğunu açıkça gözler önüne sermiştir."

MGK açıklamasında, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin aldığı bağımsızlık referandumu kararının da "fiilen uygulanamayacağı ve vahim bir hata olduğu" vurgulandı:

"Irak Kuzeyi Bölgesel Yönetimi'nin aldığı referandum kararının, hukuken ve fiilen uygulanamayacağı, bu teşebbüsün vahim bir hata olduğu ve istenmeyen sonuçlar doğuracağı belirtilmiştir. Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin muhafaza edilmesinin bölgede kalıcı istikrar, barış, güvenlik ve refah tesis edilebilmesine bağlı olduğu değerlendirilmiştir."

Olağanüstü hâl konusunda da, "FETÖ/PYD, PKK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş; demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere, olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır." denildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen ve Çarşamba günü süresi dolacak olağanüstü hâl (OHAL) 4. kez 3 ay daha uzatılmıştı.

OHAL'in 19 Ekim'e kadar uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.