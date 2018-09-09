MFÖ'den Fuat Güner: Ülkemizdeki demokrat iklim bozuldu

MFÖ'nün "F"si Fuat Güner, ‘Türkiye'de demokrat iklimin bozulduğunu’ söylerken "Herkes bir konuda taraf, ama taraf olduğun mevzuyu anlat derseniz, anlatamıyor, çünkü bilmiyor. Ama karşı düşünceye sahip kişilere düşmanı gibi davranıyor” dedi.

Kültür Bakanlığı, Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) yönetimine el çektirip geçici yönetim kurulunu atamıştı. Güner’in ismi de ünlü sanatçı Arif Sağ’ın da el çektirildiği yönetim kuruluna atanmasıyla eleştirilmişti.

Sabah gazetesinden Göksan Göktaş’a konuşan Fuat Güner, söz konusu eleştirilere şöyle yanıt verdi:

Maalesef ülkemizde kardeşçe ve demokrat iklim bozuldu. Mevzunun içeriğini, ne yaşandığı bilmeden ve öğrenmeye çalışmadan herkesin birbirini ağır sözlerle, nerdeyse yok etmeye çalışarak eleştirdiği bir dönemdeyiz. Herkes bir konuda taraf, ama taraf olduğun mevzuyu anlat derseniz, anlatamıyor, çünkü bilmiyor. Ama karşı düşünceye sahip kişilere düşmanı gibi davranıyor. Bu yaklaşımla hiçbir konuda ilerleyemeyiz.

Aklım başıma erdiğinden beri Atatürkçüyüm, devrimlerine bağlıyım, öyle de öleceğim. Ve ömrümün herhangi bir döneminde herhangi bir çıkarım için herhangi bir siyasi grupla yakınlığım olmadı, olmaz da.

35 yıldır bu ülkede tanınan bir insanım. 90'larda MESAM'da yönetim kurulundaydım, 2018'de de. 90'larda TRT'de program yaptım, 2000'lerde de yaptım, şimdi de yapıyorum. Her dönem belediye organizasyonlarında sahne aldık. Çünkü gerçek sanatçının bunları yapabilmek için siyasi yakınlıklara ihtiyacı yok. Sanat siyasetin üstündedir.

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