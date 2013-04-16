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Kültür-Sanat

MFÖ konserinde değişiklik

Özkan Uğur'un tedavi süreci nedeniyle Jolly Joker Balans'ta düzenlenecek olan konsere Mazhar Alanson yanlız çıkacak

16 Nisan 2013 14:57

Jolly Joker Balans’ta sahneye çıkmayı planlayan MFÖ'nün, lenf kanseri teşhisi konan Özkan Uğur’un tedavi süreci nedeniyle konseri iptal edildi.

Türkiye Müzik Ödülleri törenine katılan Fuat Güner, “Özkan çok iyi maşallah. İki ay sonra kaldığı yerden devam edecek. Ancak konserler iptal oldu. İçimizden birine bir şey olursa dururuz. Yoksa hiç birbirimizi sıkamayız” dedi.

Jolly Joker Balans da değişiklikle ilgili bir basın açıklaması yaptı: “Daha önce ilan ettiğimiz MFÖ konseri, ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Ama MFÖ sevenler üzülmesin, güzel bir haberimiz var. Bu gecede Mazhar Alanson bizleri yalnız bırakmayacak ve harika bir konser verecek” açıklamasında bulundu.

Fuat Güner, Mazhar Alanson’un tek başına sahneye çıkacak olmasıyla ilgili şunları söyledi: “MFÖ grubu, Özkan’ın sağlığına kavuşmasından sonra konserlere başlayacak. Şu an herkes kendi başına konser verebilir. Mazhar da grubun dışında konser yapıyor, benim de bazı projelerim var. Her isteyen film, reklam ve konser yapıyor, bunun grupla bir ilgisi yok. Özkan’ın durumu gayet iyi, tamamen sağlığına kavuştuktan sonra da konserlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

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